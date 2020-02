Minister sluit drastische maatregelen tegen coronavirus niet uit

Verantwoordelijk minister Bruno Bruins sluit drastische maatregelen niet uit in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zoals het afgrendelen van een dorp of wijk. Voor nu raadt hij burgers aan zich goed te informeren.

De minister hoopt dat in Nederland geen gemeenten op slot moeten, zoals in Noord-Italië. Maar als er een besmettingshaard wordt ontdekt, 'kunnen we niets uitsluiten'. Passende maatregelen kunnen natuurlijk in omvang groeien, als de situatie daartoe aanleiding geeft, zegt de bewindsman.

Passende maatregelen

Het komt steeds dichterbij, benadrukt Bruins. „Het is een reëel risico dat we in Nederland ook een coronapatiënt krijgen." Volgens hem bereiden de instanties zich goed voor op de komst van het virus. Volgens hem wordt de samenwerking tussen GGD, RIVM, huisartsen en veiligheidsregio's steeds completer.

„Maar voorbereidingen zijn nooit af. Dat gaat altijd door. Je zoekt steeds naar maatregelen die horen bij de groep mensen die het aangaat. Bij elke situatie zoek je naar de best passende maatregelen. We zullen op alle nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen."

Meer informatie verstrekken

In reactie op kritiek uit de Tweede Kamer dat hij te langzaam handelt, wijst Bruins op de noodzaak en belang van 'feitelijke informatie'. Zo wacht hij op de uitkomst van het Duitse coronaonderzoek naar een Duitser die onlangs in Limburg was. In Duitsland werden uit voorzorg scholen en kinderopvang gesloten, in afwachting van het onderzoek. Maar de minister vindt dat hij eerst het resultaat moet afwachten.

Bruins zegt heel goed te begrijpen dat mensen zich steeds meer zorgen maken. De overheid zal dan ook nog meer informatie gaan verstrekken en hij zegt dat burgers zich goed op de hoogte moeten laten houden. Hij wijst verder op praktische maatregelen, zoals kuchen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.