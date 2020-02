Minister sliep in Aalsmeer om geluidshinder Schiphol te ervaren

Om de geluidsoverlast van Schiphol te ervaren bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) de nacht door in Aalsmeer.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kon ze ongestoord slapen, want ze trof een rustige nacht zoals die niet vaak voorkomt in de plaats vlakbij de luchthaven. „Het was een nacht zoals we die altijd zouden willen", zei de woordvoerder. „De burgemeester heeft echter verteld dat 25 procent van de nachten rustig zijn en 75 procent onrustig."

Vrees voor protesten

De minister kwam een belofte na die ze eerder deed aan voormalig wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer, die haar uitnodigde om een keer de hinder 's nachts te komen ervaren. Speciaal voor de gelegenheid was een woonark voor haar vrijgemaakt bij jachthaven De Oude Werf, pal onder de aanvliegroute van de Zwanenburgbaan. Aan het bezoek werd vooraf geen ruchtbaarheid gegeven, uit vrees voor protesten.

Van Nieuwenhuizen had donderdagochtend een ontbijt met burgemeester Gido Oude Kotte en vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Die hebben haar volgens de zegsman van luchtvaartwethouder Bart Kabout verteld over de overlast in Aalsmeer, die de afgelopen tien jaar flink is toegenomen. „De groei van de luchthaven is vooral op het bordje van dit gebied terecht gekomen. Dat staat niet meer in verhouding tot wat mensen aan overlast kunnen verdragen. Het emmertje is vol."

Luchtvaartnota

Volgens de woordvoerder realiseerde de minister zich dat het geen representatieve nacht was. Ze heeft ook gezegd dat ze in haar ministersperiode vasthoudt aan de grens van 500.000 vluchten per jaar, zei hij. „En ze neemt haar ervaringen mee in de besluitvorming."

Naar verwachting komt de minister op korte termijn met de luchtvaartnota, waarmee duidelijk wordt of Schiphol de komende jaren verder mag groeien. Aalsmeer wil geen verdere groei, evenals andere omliggende gemeenten. De gemeente wil ook niet dat hinder beperkende maatregelen worden gebruikt om weer meer vluchten te kunnen toestaan. „Gebruik die maatregelen om de hinder die er nu al is te beperken."