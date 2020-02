Minister noemt zwijgen over bombardement Nijmegen 'beschamend'

Dat de regering tot voor kort zweeg over het bloedige geallieerde bombardement op Nijmegen in 1944, is „beschamend". Daardoor is leed van talloze slachtoffers en nabestaanden miskend en vergeten, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Grapperhaus sprak zaterdag bij de herdenking van het 'vergissingsbombardement' in Nijmegen. De geallieerden verwoestten de binnenstad van de Gelderse stad. Achthonderd mensen kwamen om het leven en duizenden raakten gewond. Ook Arnhem, Enschede en Deventer werden getroffen.

Oorverdovend stil

Over die „zinloze burgerslachtoffers is het oorverdovend stil gebleven" na de oorlog, constateert Grapperhaus. De toenmalige regering zweeg, maar „ook latere regeringen, tot in de 21e eeuw. Dat mogen we niet meer toelaten."

Want de waarheid mag dan pijn doen, erover zwijgen schaadt nog veel meer, aldus de minister. „Bij een streven naar vrede en veiligheid horen helaas verliezen, soms ook burgerslachtoffers. Laten we waardig omgaan met die harde en pijnlijke werkelijkheid. Het is volkomen onterecht dat dit leed is vergeten."

Jarenlange zwijgen

Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sprak over „het jarenlange zwijgen". Dat droeg er volgens hem niet aan bij om de wonden van de stad te laten helen. „De trauma's die velen in stilte probeerden te verwerken hadden en hebben een enorme impact op henzelf en hun nabestaanden."

In Nijmegen is zaterdag een namenmonument onthuld voor honderden slachtoffers van het bombardement.