Meer mensen in 2019 getroffen door kanker

In 2019 zijn tweeduizend mensen meer getroffen door kanker in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), zo meldt het KWF een dag voor Wereldkankerdag.

Het totale aantal is het dubbele van 1990. Deze stijging is te verklaren uit bevolkingsgroei en vergrijzing. Oudere mensen hebben meer kans op de ziekte.

De meest voorkomende vormen waren in 2019 huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. De ziekte blijft doodsoorzaak nummer 1 in Nederland, maar inmiddels overleeft 65 procent van de patiënten. Er zijn nu 800.000 Nederlanders die kanker hebben of hebben gehad.

Meer overlevingskans

Eerder dit jaar werd bekend dat de overlevingskansen wel steeds groter worden. Vijf jaar na de diagnose, is 65 procent van de mensen nog in leven, bleek uit cijfers van het Integraal Kankercentum Nederland. Per jaar stijgt het aantal overlevers ongeveer met een procent

Internist-oncoloog Haiko Bloemendal van het Radboudumc legde al eerder aan Metro uit dat de stijging meerdere oorzaken heeft. „De kans op ontdekking is groter en de behandeltherapieën zijn verbeterd. Zo kan er gerichter worden geopereerd of bestraald en kan systeemtherapie worden toegepast. Waar mensen vroeger vrij snel uitbehandeld waren, zijn er nu ineens wel mogelijkheden. De ziekte kan nu langer onder controle worden gehouden.”

Ook de kennis van de ziekte en het onderzoek wordt steeds groter. Zo zijn niet alleen meer behandelingen mogelijk. „De operatieve techniek en bestraling is ook veel gerichter. Was dat vroeger voor de patiënt niet haalbaar, dan behoort dat nu vaak wel tot de mogelijkheden. Dat is iets van de laatste tien, twintig jaar. De totale overleving is een optelsom van al die ontwikkelingen.”

Activiteiten rondom impact

Op Wereldkankerdag, dinsdag 4 februari, wordt wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Het thema is ‘Kanker zet je wereld op z’n kop’. Ruim 220 organisaties, zoals inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen, bundelen de krachten. Ze organiseren samen lokale en regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met kanker zijn geconfronteerd.

Ambassadeurs

Op Wereldkankerdag worden nieuwe Vrienden van KWF bekendgemaakt, die optreden als ambassadeurs: Marlijn Weerdenburg (presentatrice/zangeres), Sander Schimmelpenninck (hoofdredacteur Quote, presentator Op1) en tophockeyer Dennis Warmerdam.

Alle drie hadden ze met kanker te maken. Weerdenburg schreef het liedje Moed voor haar vader die in 2018 kanker kreeg. Schimmelpenninck heeft op de werkvloer en in zijn familie te maken met kanker. Hockeyer Dennis Warmerdam is zelf ziek geweest.