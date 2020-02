Meer corona-besmettingen op Japans cruiseschip

Het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus op een cruiseschip voor de kus van Japan is met zestig gestegen. In totaal hebben 130 opvarenden het virus.

Dat meldt de Japanse televisiezender TBS TV op basis van informatie van het ministerie van Gezondheidszorg.

Het cruiseschip, de Diamond Princess, heeft zo'n 3700 mensen aan boord. Vijf daarvan zijn Nederlanders. De reizigers zitten al sinds 3 februari vast op het schip, nadat bij een reiziger die in Hongkong van boord was gegaan het coronavirus was vastgesteld. De opvarenden moeten nog negen dagen in quarantaine blijven.

Nieuwe besmettingen

Het aantal corona-doden is ondertussen gestegen naar 910. Dat zijn er ruim honderd meer dan een dag geleden. Bijna alle doden - op één persoon na - vielen in China.

Sinds december, toen het virus voor het eerst opdook, zijn er meer dan 40.000 gevallen van besmetting geregistreerd, bracht de nationale gezondheidscommissie maandag naar buiten.

Zondag is het virus bij nog eens twee mensen in Europa vastgesteld: een persoon in het Verenigd Koninkrijk en bij een Brit op het Spaanse eiland Mallorca. Volgens betrokken gezondheidsautoriteiten hebben hun besmettingen te maken met die van de vijf Britten die het virus opliepen in een vakantiehuis in de Franse Alpen. In heel Europa zijn inmiddels zeker 37 besmettingen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een team van deskundigen naar China gestuurd om onderzoek te doen naar de verspreiding van het virus, maakte de WHO-chef bekend op Twitter.