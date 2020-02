Meer cocaïne onderschept in 2019

In de Rotterdamse haven is afgelopen jaar bijna twee keer zo veel cocaïne onderschept als het jaar ervoor. De opsporingsdiensten namen 33.732 kilo coke in beslag, tegenover 18.947 kilo in 2018, meldde het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het zogeheten HARC-team dat hierbij betrokken is, kwam in 2019 veel vaker in actie dan in de afgelopen jaren. Daarbij zijn in totaal 141 partijen drugs opgespoord, terwijl er in 2018 nog 109 vangsten waren.

Vaker grote partijen

Opmerkelijk is ook dat er vaker grotere partijen zijn onderschept met 1000 kilo of meer. Naast de cocaïne zijn ook 519 kilo heroïne, 195 kilo marihuana en 86 kilo crystal meth ontdekt. Het grootste deel komt uit landen in Zuid-Amerika.

De drugs zaten verstopt in allerlei ladingen zoals vaten fruitpulp, maar ook tussen meloenen en bananen. Ook is drugs gevonden in vrachten met bevroren kippenbouten, suiker, limoensap en boomstammen. In december werd 255 kilo cocaïne gevonden tussen silicapoeder dat wordt wordt toegevoegd aan betonmengsel.

Corrupte verkenners

Als drugspartijen worden gevonden, wordt er onmiddellijk een politieteam op gezet om de boel strikt te bewaken. Deze speciale agenten zijn extra bewapend, omdat rekening wordt gehouden met criminelen die mogelijk hun wapens gebruiken, aldus een woordvoerder van het OM. Vaak zijn er 'verkenners' in de haven om criminelen te tippen als hun drugslading er is. Dat zouden corrupte havenmedewerkers of douaniers kunnen zijn.

De drugs - met straatwaardes van vele tientallen miljoenen euro's - worden zo snel mogelijk afgevoerd naar een afvalvernietigingsbedrijf. Dat gebeurt onder strenge begeleiding met politiewagens. Ook houdt de politie toezicht op de verbranding om te voorkomen dat anderen tijdens dit proces alsnog wat pakken drugs achterover drukken, zegt de woordvoerder.

In het HARC-team werken het OM, douane, FIOD en de Zeehavenpolitie met elkaar samen. Het team werkte vorig jaar ook tijdelijk in Vlissingen, waar ruim 3000 kilo werd gevonden.