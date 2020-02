‘Max Verstappen, ga maar over zee naar Zandvoort’

Formule 1-teams die door een strandreservaat naar circuit Zandvoort rijden? „Mesjogge, bizar.”

Discussies over hagedissen, rugstreeppadden en aantallen geluidsdagen zijn de revue al gepasseerd als het om de Formule 1 in Zandvoort gaat. Tot aan de rechter aan toe. Nu zijn de zeehonden en zeldzame broedvogels aan de beurt. Wat is er aan de hand?

Heen en weer pendelen

Drie Formule 1-teams strijken in het eerste weekend van mei in buurtplaats Noordwijk neer en hebben een ontheffing aangevraagd om met alle voertuigen via het strand tussen het racecircuit en Noordwijk heen en weer te pendelen. Door verwachte drukte een logische gedachte zou je zeggen, ware het niet dat de teams het strandreservaat Noordvoort moeten passeren, waar zeehonden, strandplevieren en bontbekplevieren rusten en voedsel zoeken. Sinds mei vorig jaar wordt wandelaars vriendelijk gevraagd het reservaat te mijden en hun weg te vervolgen over de zeereep (duinenrij). GroenLinks Noordwijk noemt het idee om de ’Formule 1-colonnes’ midden in het broedseizoen door het rustgebied te laten rijden ’mesjogge, bizar en onzalig’.

Een van de stiltepalen op het strand bij Noordwijk. | Foto: George Hageman

RTL Z meldde eerder dat een van de teams Red Bull van Max Verstappen is en Noordwijkers weten het zeker. Het gaat om Max, Red Bulls tweede team Scuderia Alpha Tauri en Mercedes (van wereldkampioen Hamilton). Gemeente Noordwijk wil daarover niets kwijt. „Dat laten we aan de teams”, zegt een woordvoerder.

Duizenden handtekeningen

Wie het ook zijn, GroenLinks dient dinsdagavond een motie in om de ontheffing tegen te houden en neemt gelijk een petitie met ruim 4600 handtekeningen mee (de stand van maandagmiddag). Fractievoorzitter Louis Koppel: „Het gaat hard, dit is een prachtige vorm van burgerparticipatie.” Koppel en zijn partij zijn ontzet: „Het miljardenbedrijf Formule 1 over dit kwetsbare natuurgebied laten walsen? Onbegrijpelijk. Jarenlang werd er met man en macht gewerkt aan het reservaat. Inwoners en bezoekers van onze dorpen worden aangemoedigd het gebied met rust te laten. Maar het lijkt erop dat het kapitaalkrachtige Grand Prix-circus zonder slag of stoot een vrijgeleide krijgt om die rust te verstoren.”

Vervoersmogelijkheid bij uitstek

GroenLinks vraagt om van het idee af te zien, een strenge handhaving in mei en een duidelijke communicatie daarover met de bevolking. Koppel en zijn collega’s denken dat Verstappen en andere coureurs prima over zee naar Zandvoort kunnen reizen. „De vervoersmogelijkheid bij uitstek, bijvoorbeeld per catamaran.” GroenLinks doet daar dinsdagavond echter geen oproep voor. „Als men gaat zeilen, moet je meewerken. Maar het probleem ligt bij de Formule 1-teams. Niet bij Noordwijk.”

Max Verstappen zal zelf niet echt bezig zijn met 'het gedoe om het strand'. | Foto: EPA / Ali Haider

Het college van de kustgemeente wil aan het verzoek meewerken om de druk van het verkeer te halen en veiligheid te garanderen. Aan helikoptervluchten werd als alternatief even gedacht, maar het aantal toegestane vluchtbewegingen is te beperkt. „Bovendien zijn op zaterdag en zondag alle landingsrechten aan de organisatie van de Grand Prix voorbehouden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Noordwijk. „Het college wil echter wel aan een ontheffing meewerken, maar in de gemeenteraad van dinsdag zullen we de aanvraag gezamenlijk bespreken. Ook PvdA en D66 hebben aangekondigd met een motie te komen.”

’We waren verrast’

Dutch Grand Prix wordt vaak versleten voor ’natuurverpester’, maar heeft als organisator niets met het vervoer over het strand te maken. Woordvoerder Simon Keijzer wil daarom wel reageren: „Wij vinden er niets van omdat wij het idee niet hebben geïnitieerd. We waren wel verrast, maar of de rust wel of niet wordt verstoord kunnen we eerlijk gezegd niet beoordelen.”

De gemeente wil vooral dat ’de supersterren van de Formule 1 op de weg niet vast komen te staan en door de fans worden belaagd’. GroenLinks vindt ook dat ’mesjogge’. „Alsof die fans het strand niet kunnen vinden.”