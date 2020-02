Markt beweegt, wat moet ik met mijn beleggingen doen?

De AEX is weer aan het bewegen, dat komt voornamelijk door het coronavirus. De schommelingen zijn te zien aan het feit dat de AEX voor het eerst sinds tijden weer onder de 600 is gekomen. Wat betekent dit?

Op dit moment is de markt dus aan het bewegen en dat kan een belegger een onrustig gevoel geven. Je direct zorgen maken is echter niet nodig. Naast het coronavirus zijn er uiteraard nog andere oorzaken waardoor de markt kan bewegen.

Ben je het afgelopen jaar begonnen met beleggen, dan was het een feest om naar de rendementen te kijken. Het kan zijn dat je overweegt om een deel van je beleggingen te verkopen. Beleggen is een strategie voor de lange termijn, dus het is wellicht slimmer om dat niet te doen. Een dip tussendoor hoort erbij en het herstelt zich in de regel weer. Houd vast aan je gekozen strategie.



Beleggen is voor de lange termijn

De onrust op de markt wordt versterkt door de werking in je brein. Onbewust geef je veel gewicht aan de gebeurtenissen die actueel zijn. Met overige belangrijke informatie als bijvoorbeeld de Brexit ben je veel minder mee bezig en zal je je daar dus minder zorgen om maken. Actueel nieuws over de markt lijkt daardoor onwijs belangrijk (wat het deels ook is), maar voor een beleggingsstrategie voor een langere termijn is de invloed maar beperkt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de historie: de afgelopen 30 jaar wisten beleggers in de Amerikaanse S&P500-index een gemiddeld rendement van ruim 10 procent per jaar te behalen. Dit is een periode waarin de dotcom-crash aan de hand was en dat in Azië de kredietcrisis heeft plaatsgevonden.

Wees geduldig

Geduld wordt beloond. Zelfs in tijden van grote beurscrashes blijkt het dat geduld het beste advies is. De geschiedenis laat zien dat beleggers die bijvoorbeeld tijdens de kredietcrisis belegd bleven, hun gespreide beleggingsportefeuille niet alleen op het oude niveau zagen terugkeren, maar ook flink zagen stijgen.

Er zijn ook kansen, maak daar gebruik van

Ook in periodes dat de beurs flink aan het schommelen is, is er dus alle reden om belegd te blijven. Professionele beleggers gebruiken de dalingen zelfs als instapmoment om bijvoorbeeld kwalitatief goede aandelen met ‘korting’ te kopen. Dit is een strategie die je zelf ook zou kunnen toepassen door maandelijks een vast bedrag te beleggen. Je koopt daarmee automatisch meer als een belegging goedkoop is en minder als een belegging een relatief hoge koers heeft. Hierdoor spreid je je risico meer. Een bijkomend voordeel is dat je bij periodiek beleggen ook minder geneigd bent je portefeuille te wijzigen. Zo laat je je niet afleiden door gebeurtenissen op de korte termijn van je financiële doelen op lange termijn.

