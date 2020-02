Man vindt date door advertentie op billboard

Wanneer het gaat over de liefde, is het soms best lastig jezelf op de markt te zetten. Een goede marketingstrategie kan dan ook geen kwaad, dacht Mark Rofe. Hij kocht een billboard en heeft vanavond een Valentijnsdate.

De 30-jarige Brit hoopte op een Valentijnsdate maar het lukte hem niet helemaal om er eentje te vinden. Dus besloot hij voor 425 pond ruimte op een enorm bord langs de weg te kopen. Het heeft hem een date voor vandaag opgeleverd dus we kunnen stellen dat deze tactiek werkt.

Zenuwachtig

Op het enorme bord stond: „Single? Date Mark. Dit kan het teken zijn waar je op gewacht hebt." Hij liet zijn boodschap aan een drukke weg bij Manchester plaatsen. Geïnteresseerden konden informatie op zijn website vinden. De slogan? One man, one billboard, one mission.

Dat hij met een marketingstrategie komt is niet zo vreemd, Mark is marketeer van beroep. Hij kan in elk geval bewijzen dat hij zijn vak verstaat, meer dan 2000 mensen reageerden op zijn oproep. Inmiddels heeft hij een date staan. „Ik ben wel zenuwachtig en ik hoop dat het goed gaat", zegt hij tegen de BBC.

Wie hij gaat ontmoeten, houdt hij overigens nog even geheim. De anonieme dame - we weten wel dat het om een vrouw gaat - was één van de eerste mensen die reageerde. Ze hebben elkaar al een paar keer telefonisch gesproken.

Druk met Valentijn

Uit eten gaan werd overigens lastig. „We hebben vrij laat pas een date besproken dus alle restaurants waren vol. We gaan wat drinken samen. Ik doe het rustig aan maar ze lijkt me een interessant persoon."

De reden dat Mark deze stap ondernam, is omdat hij moeite heeft de liefde te vinden. Zijn vrienden hebben inmiddels allemaal een wederhelft en daar heeft hij moeite mee. Het idee om een billboard te regelen, kwam in de kroeg. Na een paar biertjes leek het hem en zijn vrienden een goed idee. De volgende ochtend bleek het nog steeds een goed idee. Hoe de uitkomst is? Daar moeten we nog even op wachten.