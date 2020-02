Lege straten in 'epicentrum' uitbraak Italië, zeker 100 besmettingen

Het nieuwe coronavirus blijft om zich heen grijpen in de noordelijke Italiaanse regio Lombardije. Daar zijn tot dusver 89 besmettingen gemeld, maakte gouverneur Attilio Fontana zondag bekend.

Het totale aantal besmettingen in Italië zou inmiddels boven de honderd uitkomen. In het land zijn tot dusver twee mensen overleden nadat ze waren besmet met het virus.

Hotspots

Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. „In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan”, stelde hij op een persconferentie. De noodmaatregelen blijven volgens Conte enkele weken van kracht. Ze hebben gevolgen voor zo'n 50.000 mensen, die al het verzoek hadden gekregen thuis te blijven. Scholen en bedrijven moeten in die gebieden de deuren sluiten.

Spookplaats

Het openbare leven in de Noord-Italiaanse plaats Codogno ligt zo goed als stil door de uitbraak. „Het is een spookplaats geworden. Dit is verschrikkelijk voor ons", zegt een jonge vrouw die zich nog wel op straat vertoonde.

Functionarissen hebben Codogno omschreven als het epicentrum van een reeks besmettingen in het noorden van het land. Een 38-jarige man uit die plaats wordt omschreven als 'patiënt nummer één' in de regio Lombardije, bij Milaan.

Apotheek

„Mensen zitten opgesloten in hun huizen. Er is niemand meer op straat", vertelt de vrouw in de buurt van het treinstation in Codogno. Daar verkocht niemand kaartjes en stonden zaterdagavond ook geen mensen op treinen te wachten. De apotheek in het centrum is op last van de autoriteiten nog wel open, maar mondmaskers zijn al lang uitverkocht. De eigenares zegt dat die vooral uit China kwamen. „Ze houden ze nu zelf. Ze hebben ze nodig.” Haar klanten kopen vooral bleekwater, alcohol en desinfecterende middelen.