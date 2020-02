Lees de Metro van dinsdag nu al online

Hij is naar de drukker en zal in de nacht van maandag op dinsdag weer overal in de oude vertrouwde bakken op de grote treinstations in Nederland liggen. Maar de Metro van dinsdag is ook online te bekijken! Wat valt hierin allemaal te lezen?

Op dinsdag 4 januari is het Wereldkankerdag; nog steeds verwoest deze afschuwelijke ziekte vele levens wereldwijd. Het KWF heeft drie nieuwe ambassadeurs en zij stellen zich in de krant van morgen voor.

Doodgeboren kinderen registreren

Ook is er aandacht voor het feit dat doodgeboren kinderen sinds enige tijd officieel geregistreerd mogen worden. „Het was een enorme ontlading. Het enige wat ons te doen stond, was de onrechtvaardigheid van de situatie aantonen”, aldus moeder Natasja die zich inzette voor de registratie van haar doodgeboren kindje.

Verder duikt Metro in de wereld van de hondenbelasting die voor elke gemeente weer anders is en altijd voor veel roering onder hondenbezitters zorgt. Ook is er muziek: we spraken met zanger Ruben Annink die met zijn deelname aan De Beste Zangers zijn alcoholverslaving te boven kwam. De vaste bouwstenen zijn er uiteraard ook weer bij: puzzels, horoscopen en een lezerscolumn. Klik op deze link om de digitale krant te openen!