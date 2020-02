Lees de Metro van 5 februari nu vast online

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer hoe reizen naar Londen straks nog sneller gaat. Vanaf 30 april trein je namelijk met de Eurostar direct naar de Engelse hoofdstad. Metro mocht mee op de eerste rit!

Verder spraken we Peter Huijgens van het integraal Kankercentrum Nederland. Als het aan hem ligt moeten zonnebanken verboden worden. Wij vroegen hem of dat een haalbaar idee is.

Tot slot bezochten we Het Vergeten Kind Talks in Amsterdam. Daar kwam naar voren dat kinderen in de jeugdzorg veel te veel hulpverleners zien. Daar moet een einde aan komen, maar hoe is nog onduidelijk.

Dat en meer lees je in de Metro van morgen, die je nu alvast online kan checken via deze link. Vergeet morgen niet de papieren versie te scoren en de app en Facebook in de gaten te houden voor het laatste nieuws.