Kritiek op gezondheidsserie Gwyneth Paltrow

Even je wallen weg photoshoppen, een filtertje erover, een bijschrift over hoe geweldig deze dag was en hoppa: je perfecte vakantiefoto van afgelopen zomer kan weer op Instagram. Niet alles op social media is wat het lijkt, dat weten we inmiddels wel. Maar wat voor invloed hebben al deze ‘perfecte plaatjes’ op het zelfbeeld van jongeren?

Het is iets waar mensen zich tegenwoordig steeds meer zorgen over lijken te maken: de invloed van social media. Met name op jongeren. Presentatrice Miljuschka Witzenhausen ontving afgelopen weekend veel lof toen zij hetzelfde deed. Ze is helemaal klaar met al die gefilterde en gladgetrokken foto’s en maakt zich zorgen over wat dat wel niet met onze kinderen gaat doen. Daarom plaatste ze een „eerlijke foto” van zichzelf in bikini op Instagram.

Perfect beeld