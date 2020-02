Kritiek Anouk op Voice om 'vooropgezet plan'

The Voice of Holland-coach Anouk heeft vrijdagavond tijdens de halve finale flinke kritiek geuit op het programma. De zangeres denkt dat er sprake is van een ‘vooropgezet plan’.

Aanleiding voor de sneer was de exit van Anouks kandidaat Sanne. Zij verloor van Daphne, die begeleid wordt door Ali B, en dat terwijl er veel misging bij haar optreden.

‘Dat was een flater’

In de halve finale werden vrijdagavond crossbattles geïntroduceerd. Hierbij werden kandidaten uit het ene team, gekoppeld aan een deelnemer van een ander team. De eindsprint zorgde voor onverwachte situaties. Zo moesten kandidaten Ayoub en Kes, die tot de favorieten behoorden, het veld ruimen.

En ook Sanne moest het programma verlaten in de strijd tegen Daphne. Die zei na haar optreden dat ze het mede door haar zenuwen zelf ook niet geslaagd vond: „Ik was het opeens helemaal kwijt.” Toch stemde het publiek met 58 procent voor Daphne. Daardoor is zij in de finale te zien. Het was reden voor Anouk om eens te meer kritiek te uiten op de publieksstemmen. „Als je het volk laat stemmen, dan gebeuren dat soort dingen soms. Fout format.” Later vervolgt ze: „Het was een flater. Je zou bijna zeggen dat het vooropgezet is, dat kan bijna niet.”

Onderbroken door Martijn

Presentator Martijn Krabbé grijpt daarna snel in: „Dat kun je niet zeggen.” Maar Anouk gaat erop door en laat weten de exit ’bullshit’ te vinden. Naar de halve finale keken bijna 1,6 miljoen kijkers. Dat betekende een dieptepunt voor de show, meestal zijn er meer kijkers voor de talentenjacht.

In de finale zijn Stef Classens en Emma Boertien van team Waylon, Daphne van Ditshuizen van coach Ali B en Sophia Kruithof van team Anouk te zien. Van coach Lil Kleine is er geen talent meer in de race.