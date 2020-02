Kommer en kwijl: ‘Blaftaks’ blijft overeind

‘Blaftaks’ blijft overeind in 193 gemeentes en is soms behoorlijk hoog. „We hebben van een derde afgezien.”

Steeds minder gemeenten heffen hondenbelasting, blijkt uit cijfers van CBS. Maar nog steeds wordt dit jaar naar verwachting bijna 51 miljoen geïnd door 193 gemeenten, acht minder dan vorig jaar. In Drente hoeft nergens meer de ‘blaftaks’ te worden betaald, in Zeeland en Limburg ruim driekwart van de gemeentes wel, waarbij Heerlen de kroon spant

Hondmoedigend

Carlijn Collaris is blogger voor The Dog Pen, het online platform voor en door hondenliefhebbers. Ze woont in de Limburgse stad met haar vriend en hun Newfoundlanders Bumper en Fender. Ruim 85 euro betaalde ze afgelopen jaar voor Bumper, haar eerste hond. En toen kwam Fender in het gezin, „in eerste instantie heb ik niet naar de belasting gekeken en toen ik dat deed, schrok ik...” Bijna 230 euro moesten ze voor hun tweede betalen. Ze dachten erover na om voor een derde hond te gaan - „we hadden zelfs al een pup op het oog” -, totdat ze de gemeentelijke website bezocht. „Ik viel steil achterover. Het zou ons ruim 456 euro per jaar kosten, een totaal van 770, 70 euro!”

Ze zagen ervan af, met pijn in het hondenhart. „Ik wil mijn eigen jongens niets te kort laten komen.” Collaris begrijpt dat er belasting moet worden betaald, „Maar het moet wel in verhouding staan met wat je er voor terugkrijgt. We hebben uitrenveldjes en uitlaatplaatsen, maar deze zijn niet hondvriendelijk ingericht.” Zonder omheining en „ontzettend smerig”. Natuurlijk ligt dit voor een deel bij de gebruikers, beaamt ze, „Maar voor dit bedrag verwacht ik ook wel iets vanuit de gemeente.” Maar het is geen algehele Kommer en hondenkwijl: „We mogen gratis poepzakjes ophalen bij de winkels, dat is fijn, en we hebben genoeg prullenbakken in de buurt, die tijdig worden geleegd.” Het wrange is dat in een gemeente een paar kilometer verderop niets meer hoeft te worden betaald en de grote hondenliefhebber vraagt zich af of er een soort hondmoedigingsbeleid wordt gevoerd in hun gemeente. „Want per hond wordt de belasting dik verdubbeld en het is bijvoorbeeld niet zo dat Fender meer verbruikt dan Bumper. Ik denk ook weleens dat mensen door deze absurde bedragen hun hond misschien niet aangeven.”

Tilburg is na Den haag de gemeente waar de meeste hondenbelasting wordt geïnd. Ruim anderhalf miljoen euro werd afgelopen jaar door de hondenbaasjes neergeteld. Of Tilburg een echte hondenstad is, durft een woordvoerder van de gemeente niet te zeggen, maar het is wel een stad met uitstekende hondenvoorzieningen. Want hoewel gemeentes niet verplicht zijn de belastinggelden te gebruiken voor hondenvoorzieningen en andere ‘honddoeleinden’, doet deze Brabantse gemeente, waar je 107, 86 euro per viervoeter betaalt (en 260,84 euro voor twee) dat wel. Speciale losloopzones, uitlaatstroken, hondenpoepemmers en een hondentoilet, somt hij op. „En natuurlijk de controle en handhaving van de regels. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen, iets wat nog niet iedereen doet.” Natuurlijk krijgen ze vragen over de belasting en heerst er onbegrip, en dat snapt de gemeente ergens ook wel, „zeker wanneer jij geen uitlaatstrook voor je huis hebt.” Het leidt elk jaar dan ook weer tot een discussie binnen de gemeenteraad. „Maar de gebruiker, of vervuiler, betaalt. Anders moeten we het geld ergens anders vandaan halen en dat gaat ten koste van iets anders.” Een van de meest gestelde vragen is trouwens waarom er geen kattenbelasting is, besluit de woordvoerder die zelf allergisch is voor honden -,,maar ik houd wel van ze.” Omdat de poezen hun behoefte voornamelijk in hun kattenbak doen, „en daar gaat de gemeente niet over

Petitie

Yanover uit het Zeeuwse Kortgene zet zich al jaren in voor - of tegen - de blaftaks. Vorig jaar verzamelde hij ruim 60.000 handtekeningen voor zijn Stop Hondenbelasting-petitie. ‘Opruimen is verplicht, hondenbelasting niet!’ luidt dé tagline. „Hondenbelasting is een oneerlijke belasting en dateert vanaf de middeleeuwen. Omdat gemeenten altijd opnieuw kunnen gaan heffen, tenzij de wet wordt gewijzigd, is deze actie opgezet.” Of het zoden aan de dijk zet voor de strijdlustige Zeeuw en zijn hond Luna, en voor vele andere honden en hun baasjes, moet nog blijken. „De minister (Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, red.) is van mening dat gemeenten in staat zijn om zelf te beslissen wat ze doen. Hondenbezitters zijn het hiermee oneens.” Op 13 februari wordt besloten of zijn burgerinitiatief wel of niet ontvankelijk is. „Ik hoop dat het gaat lukken en wacht de beslissing af.”