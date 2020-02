Ken je deze podcasts al? #15 Ouderschap

Met duizenden verschillende podcasts, is het soms moeilijk kiezen. Ter inspiratie maakt Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een selectie met luistertips. Volgende week is de jaarlijkse Negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam, daarom ditmaal een selectie van podcasts voor ouders.

Podnataal is een podcast gemaakt door radiomaakster Simone Wijnands. In deze podcastserie kun je Simone volgen tijdens haar eigen zwangerschap en de bevalling. Je krijgt een inkijkje in haar leven en experts komen aan het woord. In elke aflevering doet een vrouw haar bevallingsverhaal.

Een gezond kind op de aarde zetten lijkt de gewoonste zaak van de wereld, maar dat is het niet. In deze Vlaamse podcastserie stellen ouders hun overleden kind voor. Daarna vertellen ze over het leven na de dood van hun kind en de impact op hun privé en professionele leven.

In de nieuwe podcast Achter het Behang gaan kinder- en opvoedcoaches Jet en Martien in gesprek met ouders. In elke aflevering vertelt een ouder over de mooie én minder mooie momenten in de opvoeding van hun kinderen. Zo is er een afleveringen over de rol van stiefouders, weglopende kinderen en kinderen die je achter het behang wil plakken.

Opvoeding, school, de keuzes die je als ouder moet maken voor je kind zijn enorm. Natuurlijk wil je de beste keuze maken, maar wat is dat dan? In deze podcast hoor je uiteenlopende ideeën en ervaringen over onderwerpen die veel ouders bezighouden.

Podcast voor en door jonge vaders die het zelf ook niet allemaal weten. Barend van Deelen (Radio 538) en Wijnand Speelman (NPO3FM) bespreken het vaderschap aan de hand van hun eigen ervaringen en die van hun gasten. Diverse bekende papa’s vertellen over het vaderschap, waaronder rapper Jebroer, Andy van der Meijde en Qucee.