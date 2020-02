Ken je deze podcasts al? #14 Liefde

Met duizenden verschillende podcasts, is het soms moeilijk kiezen. Ter inspiratie maakt Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een selectie met luistertips. Morgen is het Valentijnsdag, dus daarom ditmaal een selectie van podcasts met het thema 'Liefde'.

1. Liefdeslessen (AVROTROS)

NPO Radio 1-presentatrice Mischa Blok krijgt liefdeslessen van BN’ers, waaronder Bram Krikke, Ellie Lust, Rik van de Westelaken, Maxim Hartman en Marcel van Roosmalen. Bijzonder openhartige gesprekken over de liefde in de intimiteit van hun favoriete kroeg, waar de gasten vaak een hele andere kant van zichzelf laten zien.

Liefdeslessen

2. Op de liefde (BNNVARA)

In de nieuwe podcast van het bekende NPO Radio 1-programma De Nieuws BV gaan Willemijn Veenhoven en Corine Koole in gesprek met verschillende mensen over de essentie van liefde. Corine schrijft al meer dan vijftien jaar over de liefde, en de teller staat momenteel op ruim duizend interviews.

Op de liefde

3. Grootse Liefde

Wat kunnen we leren van een boeketroman? In de podcast ‘Grootse Liefde’ onderzoeken Maureen Kamphuis en Maarten Westerveen de mogelijke liefdeslessen in de boeketreeksboekjes van Harlequin. Iedere aflevering bestaat uit een nieuw liefdesverhaal. Met door actrice Jet van Boxtel voorgelezen scènes en interviews.

Podcast grootse liefde

4. Liefdestips van mijn Oma (BNNVARA)

Liefde, relaties en seks, dat bespreek je niet met je oma, toch? In deze podcast doet Rozemarijn Brus dat dus wél. Haar grootmoeder Sera Helfrich–Sassen is 92 jaar, en vertelt over haar liefdesleven: van kalverliefde tot eeuwige liefde. Rozemarijn vraagt haar hoe ze haar opa ontmoette en of ze nog tips voor deze generatie heeft.

Liefdestips van mijn oma

5. Damn Honey

De podcast van Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen over alles waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Met onderwerpen als ‘doorgeslagen #metoo’, feminisme, stukke seks, clitkunde en straatintimidatie.