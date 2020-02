Kat krijgt plaats op kieslijst gemeenteraadsverkiezingen Frankrijk

Het coronavirus heeft nu ook Zwitserland en het vaste land van Spanje bereikt. Eerder werden er al besmettingen gemeld op het Spaanse eiland Mallorca en op de Canarische Eilanden.

In Zwitserland is een persoon besmet geraakt met het virus. Dat melden de autoriteiten volgens de omroep SRF. En ook in Barcelona is een besmetting gemeld. Dat is de eerste op het vaste land van Spanje.

De gezondheidsautoriteiten in Catalonië komen dinsdagmiddag tijdens een persconferentie met meer informatie, berichten plaatselijke media. Ook in Oostenrijk is het coronavirus vastgesteld bij twee Italianen van 24 jaar. Zij verbleven in de deelstaat Tirol.