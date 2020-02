Kansas City Chiefs wint Superbowl en J.Lo steelt halftime show

Maandagnacht vond hét sportevenement van Amerika plaats, namelijk de Super Bowl. De Kansas Citty Chiefs mocht de prijs dit jaar mee naar huis nemen. Maar natuurlijk is er nog veel meer te doen rondom de wedstrijd, zoals de veelgeprezen halftime show van Jennifer Lopez.

De ploeg versloeg tijdens het kampioenschap in het American football in het Hard Rock Stadium van Miami de San Francisco 49ers met 31-20. Het zag er lang naar uit dat de titel naar de 49ers zou gaan. Met nog minder dan zeven minuten te spelen leidde San Francisco nog 20-10. Toch slaagde Kansas City er in om in de slotfase drie touchdowns te scoren.

Kansas City neemt de titel over van de New England Patriots die de cup vorig jaar wonnen. Het was de tweede titel uit de clubhistorie. Het eerste kampioenschap won de ploeg exact 50 jaar geleden. De 49ers speelden de zevende Super Bowl uit de clubhistorie en bleef op vijf titels staan. Het laatste kampioenschap voor het Californische team was in 1995.

Jennifer steelt show

Ieder jaar verzorgt een wereldberoemde artiest de show in de pauze van de wedstrijd. Jennifer Lopez klom dit jaar samen met Shakira op het podium. Waar Maroon 5 vorig jaar kritiek kreeg dat de show 'oersaai' zou zijn, wist Lopez het publiek wel degelijk te vermaken.

Zo verscheen de zangeres en actrice in vijf verschillende outfits op het podium. Nu wisselen artiesten vaker van outfit, maar het feit dat ze het in de nog geen kwartier durende show wist te presteren, maakt het toch indrukwekkend.

Tijdens het nummer Let's Get Loud hoeft Jennifer het niet alleen te doen: haar dochter Emme zingt het nummer feilloos en zuiver mee terwijl Shakira de drums verzorgt.

Shakira en Jennifer Lopez tijdens de half time show / ANP

Jennifer Lopez en haar dochter Emme / ANP

Bijzondere reclames

Tijdens de Super Bowl draait het niet alleen om American football en de show tijdens de rust. Ook reclamemakers pikken graag een graantje mee van het enorme publiek. Er wordt voor reclames tijdens de wedstrijd dan ook alles uit de kast gehaald. Extra bijkomstigheid: media kijken maar al te graag terug welke reclames het meeste opvielen. Zo ook Metro.

Lil Nas X nam een aantal Grammy's mee naar huis en gooit ook bij Doritos hoge ogen met zijn videoclip voor Old Town Road. Het bedrijf maakte samen met de artiest een nieuwe variant van de clip. Natuurlijk komt Billy Ray Cyrus heel even voorbij. Maar de glansrol is toch voor Sam Elliot. Je kunt hem onder andere kennen als de verteller in de film The Big Lebowski, Beau uit de Netflix-serie The Ranch en Bobby in A Star Is Born.

Post Malone schittert ook in een reclame, voor het biermerk Bud Light. Ken je die eeuwige keuzestress? Daar heeft zelfs de Circles-zanger last van.

Pepsi, de sponsor van de halftime show, doet ook een duit in het zakje. En wel met een verwijzing naar de concurrent. Daarvoor wordt het nummer Paint It Black van de Rolling Stones gebruikt. Uitgevoerd door onder andere Missy Elliot.