Jury bevindt Harvey Weinstein schuldig aan verkrachting en aanranding

Harvey Weinstein is door de jury van een rechtbank in New York schuldig bevonden aan de beschuldigingen aan zijn adres. De 67-jarige filmproducent moest zich tegenover een rechter verantwoorden voor verkrachting en aanranding.

Volgens de jury is er genoeg bewijs om handen voor de rechter om Weinstein te veroordelen tot een gevangenisstraf die kan oplopen tot 25 jaar. Gezien de leeftijd van Weinstein komt dit neer op een levenslang verblijf in de gevangenis.

Misbruik van machtspositie

Weinstein was een van de eerste namen die viel tijdens de #metoo-schandalen die in het najaar van 2017 voor een schokgolf zorgden binnen de Amerikaanse filmindustrie.

De producent zou bewust misbruik hebben gemaakt van zijn hoge status om zich op te dringen aan jonge vrouwen met wie hij werkte. Weinstein was tot 2017 een behoorlijk invloedrijke figuur binnen de Amerikaanse filmindustrie met meerdere zeer grote producties op zijn cv.

De jury oordeelde dat Weinstein zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan de aanranding van zijn persoonlijke assistente Mimi Haley en beginnend actrice Jessica Mann. Zij klaagden Weinstein aan voor seksueel misbruik dat zou hebben plaatsgevonden in 2006 en 2013.

#Metoo

In totaal zijn de producent vijf feiten ten laste gelegd. Op twee hiervan, waaronder derdegraads verkrachting - ongewenste seksuele handelingen zonder hierbij gebruik te maken van geweld - is volgens de jury, bestaande uit twaalf burgers, voldoende bewezen dat Weinstein zich hier schuldig aan maakte. Hij is wel vrijgesproken van de zwaarste aanklacht: eerstegraads verkrachting met verzwarende omstandigheden.

Weinstein’s rechtszaak is sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018 de tweede ‘grote naam’ die jarenlange celstraf tegemoet kan zien als gevolg van de verhalen die wereldkundig werden gemaakt tijdens de #Metoo-bekentenissen. Sinds het najaar van 2017 deelden meer dan tachtig vrouwen uit de entertainmentindustrie hun verhalen over seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten.

De rechter doet op 11 maart uitspraak over de definitieve strafmaat. Dit is overigens niet het enige proces dat tegen Weinstein is aangespannen. Ook in Los Angeles loopt er een rechtszaak tegen hem. Weinstein heeft de beschuldigingen altijd ontkend.