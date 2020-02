Julia en Titia grote winnaars bij awardshow De Gouden Pionier

Julia Koopman en Titia Hoogendoorn zijn de grote winnaars van De Gouden Pionier, een nieuwe awardshow binnen de mediawereld. Erg verrast zijn de mediavrouwen niet: ze hebben de awardshow zelf georganiseerd.

Research, foto’s maken, website bouwen, awards knutselen, bedankspeech bedenken, show voorbereiden en opnemen; er komt heel veel kijken bij het organiseren (en winnen) van een awardshow. Alleen het kiezen van de winnaars in twintig categorieën nam weinig tijd in beslag, dat waren de dames immers zelf. In een YouTube-serie van drie afleveringen laten Julia Koopman en Titia Hoogendoorn zien hoe het project ‘De Gouden Pionier’ het afgelopen jaar vorm kreeg.

Goede oplossing

Het idee ontstond begin 2019 toen de vrouwen zagen hoe de een na de andere awardshow georganiseerd werd. Helaas zat er nooit een nominatie of prijs bij voor Hoogendoorn of Koopman zelf. „Zo’n award wilden wij ook wel. Dan kunnen wij eindelijk ook zeggen dat we ‘awardwinning’ Instagrammer of podcastmaker zijn”, legt het duo uit. Want één ding weten ze maar al te goed: als mediamaker ‘awardwinning’ voor je titel of product kunnen zeggen, is goud waard. „Het organiseren van een eigen awardshow leek een goede oplossing.”

Ondanks dat ze nog geen awards op hun naam hadden staan, zijn de vrouwen geen onbekenden in de mediawereld. Hoogendoorn is onder andere bekend van haar rol in de series Spangas en Vakkenvullers en de film Tirza. Momenteel houdt ze zich bezig met het maken van YouTube-video’s en Instagram-content. Verder bespreekt ze de politiek in haar tweewekelijkse podcast Polititia. Koopman is presentatrice en maakte eerder video’s voor onder andere Hema en NS. Tegenwoordig is ze onderdeel van de TV Academy, waar jonge mediamakers de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.

'Wat cool!'

Na een jaar aan research en voorbereidingen plaatste Hoogendoorn vorige week een foto van zichzelf op haar Instagram. Op de foto lacht ze vrolijk in de lens en daaronder prijkt de naam ‘De Gouden Pionier’. In de beschrijving jubelt ze: „Zo cool, ik ben genomineerd voor De Gouden Pionier, onder andere voor Beste Politieke Podcast en voor de Grijze Pionier: Instagrammer 25+.” Vervolgens roept Hoogendoorn haar volgers op om op de site van De Gouden Pionier op haar te stemmen zodat ze de awards ook daadwerkelijk in de wacht sleept.

Ook Koopman deelt dezelfde boodschap op Instagram. „Waaaah, wat cool! Genomineerd voor de Gouden Pionier in de categorieën Aanstormend Mediatalent en Beste Instagram-account. Kom stemmen!”, zegt zij.

Een korte blik op de website van De Gouden Pionier verraadt al dat het duo zelf achter de organisatie zit. „Maar zo ver kijken mensen niet. Ze zien het woord ‘award’ en controleren verder niet echt waar het over gaat.” De twee hebben er overigens ook nooit een geheim van gemaakt dat ze de awardshow zelf organiseerden. Toch regende het meteen van alle kanten oprechte felicitaties. Niet alleen op social media, maar ook in het dagelijks leven werden Hoogendoorn en Koopman gefeliciteerd met hun nominatie. Nadat Koopman het blije nieuws op LinkedIn deelde, werd haar profiel massaal bekeken. Eén ding is zeker: een award nominatie doet het goed op de arbeidsmarkt. En dat terwijl, zo ontdekten ze, er vooral binnen de business branche vaak door bedrijven wordt betaald voor nominaties en prijzen in awardshows. „De waarde die mensen zo’n award geven is gigantisch, maar de eigenlijke waarde valt eigenlijk heel erg mee”, stelt Koopman.

Radio-dj Joost Swinkels nam de presentatie van de awardshow voor zijn rekening.

'Creëer je eigen succes'

De Gouden Pionier is overigens geen grap of sneer naar andere awardshows. „Die vinden we juist heel leuk, maar we willen wel laten zien wat een gek fenomeen het eigenlijk is. Het is een manier om aan te tonen hoe maakbaar die hele wereld van awardshows is”, zegt Koopman. Hoogendoorn hoopt dat mediamensen wat nonchalanter tegen awardshows aan gaan kijken. „Dan zijn ze ook wat minder teleurgesteld als ze niet winnen”, zegt ze. „Laat je eigenwaarde niet afhangen van een award. Creëer je eigen succes.”

De vrouwen zijn overigens wel van plan om het winnen van hun eigen awards volledig uit te melken. „We hebben toch gewoon gewonnen? Ik ga de intro van mijn podcast aanpassen, dat is nu ‘een awardwinning podcast’ natuurlijk”, lacht Hoogendoorn. Koopman gaat het ook in haar cv vermelden. Plannen voor de toekomst durft het duo ook al te maken, want De Gouden Pionier krijgt sowieso een tweede editie. Of ze dan weer alle prijzen zelf in de wacht slepen, is nog niet bekend. Wel kondigt het duo aan dat er een echt evenement zal plaatsvinden. „Misschien kan iedereen dan wel zijn eigen award bij ons kopen.”

De eerste aflevering van de YouTube-serie ‘We organiseerden een awardshow en wonnen zelf alle prijzen’ kwam afgelopen zondag online. De volgende afleveringen volgen de komende twee weken.