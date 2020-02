Jongen (11) uit Eritrea verdronken bij eerste zwemles

De Eritrese Adonay (11) is afgelopen donderdag omgekomen na een ongeluk in een Fries zwembad. Zijn moeder Merhawit Kidane (36) vindt dat de basisschool en het zwembad verantwoordelijk zijn voor het tragische ongeval.

Adonay werd donderdagmiddag gevonden in zwembad Ny Sundersé in Lemmer. Het was de eerste zwemles van de jongen, die sinds 13 januari 2020 naar basisschool Cocon ging, waar vluchtelingen les krijgen.

Overleden in ziekenhuis

Volgens de politie was de jongen ‘enige tijd’ onder water en werd hij in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Moeder Merhawit zou tot twee keer toe bij de docent hebben aangedrongen dat ze graag meewilde naar de zwemles. „Ik zei dat mijn zoon nieuw was en niet kon zwemmen.”

Adonay was pas even in Nederland en verstond geen woord Nederlands of Engels. „Maar de docente zei: geen probleem. Ik ga met die kinderen. Later belde ze me dat mijn zoon was overleden”, vertelt de moeder aan Leeuwarder Courant.

Noord-Korea van Afrika

Merhawit Kidane kwam vier jaar geleden als bootvluchteling van Eritrea naar Nederland. Eritrea wordt wel het Noord-Korea van Afrika genoemd. Volgens VluchtelingenWerk Nederland worden mensen willekeurig gearresteerd en mishandeld. Er zijn geen politieke partijen en alle inwoners moeten op hun achttiende in dienst - zonder te weten hoelang.

Adonay verbleef tot hij een verblijfsvergunning kreeg bij zijn oma. In oktober haalde de moeder 'na een lange weg' haar zoon op uit Ethiopië. „Ik had hem meer dan drie jaar niet gezien. U begrijpt hoe blij waren toen we elkander weer in de armen konden sluiten”, schrijft Kidane in een brief aan het basisschoolbestuur en het zwembad.

Wat is er precies gebeurd?

Momenteel wordt er door de politie onderzocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat de jongen om het leven kwam. Volgens een van de bestuurders van het zwembad leerden de kinderen wennen aan het water. Adonay was in het wedstrijdbad, waarvan de bodem deels omhoog was. Het diepe deel was zo’n twee meter. Er gingen volgens het bestuur vier leerkrachten mee en werd er uitleg gegeven in gebaren. Een van de schoolbestuurders zegt niet te weten dat de vrouw met haar zoon mee wilde gaan, wat ook niet gebruikelijk zou zijn.

Volgens het zwembad waren er voldoende toezichthouders, maar waarschijnlijk is de jongen desondanks in het diepe gedeelte terechtgekomen. De moeder zegt dat haar zoon geen beschermende hulpmiddelen droeg. „Hoe kon hij anders verdrinken? De kinderen vertellen dat hij op zijn buik boven kwam drijven met zijn armen gespreid. Op dat moment vroeg de zweminstructeur: ‘Wie is dat?’”

Merhawit Kidane en Adonay. /Foto inzamelingsactie

Begrafenis in Eritrea

Merhawit Kidane wil dat haar zoon wordt begraven in Eritrea. Door de politieke situatie in het land kan ze daar zelf niet naartoe. Ook geld mist: „Alles ging op aan het halen van mijn kind. En nu is hij dood.” Bij een inzamelingsactie voor de begrafenis is inmiddels al meer dan 17 duizend euro opgehaald.

In de aangrijpende brief vertelt Kidane ook op te willen komen voor andere buitenlandse ouders die zorgen hebben over de veiligheid. Ze wijst op de 9-jarige meisje Salam uit Syrië, die in 2015 in Rhenen tijdens een zwemles verdronk.