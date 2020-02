'Je hebt echt geen idee waar deze serie heen gaat'

De Amerikaanse acteur Josh Gad speelt in Avenue 5, een nieuwe HBO science fiction en komische televisieserie met een satirische toon over de mensheid gezien vanuit de toekomst. Metro sprak met hem over de serie en zijn rol.

Wat trok je aan in dit project?

In tijden dat je het gevoel hebt dat je alles al gezien hebt, is Avenue 5 absoluut uniek. Voor mij betekende het de mogelijkheid om samen te werken met één van de beste vertegenwoordigers van de satire, Armando Iannucci (regisseur en scenarioschrijver). Het was een grote eer om een personage te spelen dat zo gek is als Herman Judd, die de klassieke ondernemer van de 21e eeuw belichaamt.

Vertel eens meer over je ervaring met Iannucci.

Ik wist niet wat ik kon verwachten. In mijn hoofd kreeg ik een masterclass in komedie, maar het was nog zoveel meer. Je moet hoge verwachtingen hebben van een man als Armando, die niet alleen een van de beste tv-shows aller tijden heeft gemaakt (HBO’s Veep) maar ook een van de meest briljante en grappige filmsatire van het decennium: The Death of Stalin (2017).

Géén science fiction

Hoe anders is Avenue 5 dan de vorige werken van Iannucci?

Toen we begonnen, vertelde Armando ons: ‘Ik wil duidelijk maken dat we geen science fiction doen’. En dat is waar. Eigenlijk is dit een miniserie over de mensheid. Het gaat over de ineenstorting van sociale structuren, het klassensysteem, de bureaucratie en, tot op zekere hoogte, de overheid. Wat briljant is, is dat het niet de toekomst, maar het nu door een futuristische lens laat zien. Dat maakt deze productie heel anders en bijzonder.

Hoe zit het met je rol?

Herman Judd is een weerspiegeling van de vele ondernemers die een product willen verkopen. Hij is iemand die zeker gebruik heeft gemaakt van de rijkdom van zijn familie en die zich in het leven nergens zorgen over heeft hoeven maken. Hij is codependent en, inderdaad, een bedrieger. Hij probeert altijd iets te zijn wat hij niet is.

Niet het helderste licht, wel rijk en succesvol

Heb je een speciale voorbereiding gehad om Judd te spelen?

Ik heb veel boeken gelezen over ‘succesvolle’ mensen die een bedrieger bleken te zijn, maar ook echte succesverhalen zoals die van Elon Musk (mede-oprichter van PayPal en Tesla Motors, red.) en, tot op zekere hoogte, van Donald Trump. Ik was gefascineerd door wat moderne rijkdom, macht en kennis van zaken betekent en hoe iemand die niet per se het helderste licht is, een van de rijkste en meest succesvolle mensen ter wereld kan worden.

Heb je een favoriete scène?

Veel van het succes van de serie zit in de grappen. De serie is gezegend met een meesterlijk gevoel voor humor. Je hebt geen idee waar deze miniserie heen gaat. Het is als een komedie die opent bij de derde akte van de Titanic. Er zijn veel onverwachte wendingen. Het is als een soort Breaking Bad, maar dan in de ruimte. *Lacht*

Het verhaal

Aan boord van het interplanetaire cruiseschip de Avenue 5 stuurt een enorme systeemstoring het schip ver uit koers. Het schip zal zo’n drie jaar nodig hebben om terug te komen op aarde, en met slechts genoeg eten en drinken om alle passagiers voor de beoogde acht weken durende cruise in stand te houden, moet de bemanning van de Avenue 5 worstelen om de orde te handhaven en het schip veilig terug te brengen. Met Hugh Laurie, Josh Gad, Zach Wood, Rebecca Front en Suzy Nakamura.