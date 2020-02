Imanuelle Grives stortte in door nieuws over haar arrestatie

Imanuelle Grives, die vorig jaar op festival Tomorrowland in België werd gearresteerd voor drugshandel, stortte naar eigen zeggen in toen ze van haar Belgische advocaat hoorde dat haar arrestatie groot nieuws was in de media.

Aan de Volkskrant vertelt ze: „Met die mogelijkheid had ik niet eens rekening gehouden. Ik dacht: daar ben ik niet bekend genoeg voor, wie is er nu in mij geïnteresseerd? Dat had ik mooi mis. Het was wereldnieuws, tot in Amerika aan toe. Ik dacht: Ima, dat heb je mooi voor elkaar, idioot die je bent."

Film Suriname

De actrice verklaarde aanvankelijk tegenover de politie dat ze zich voorbereidde op een rol, later bleek dat het ging om de film Suriname die maandagavond in première ging. Fajah Lourens nam de rol van Grives over.

Imanuelle zegt in haar eerste interview na haar gevangenisstraf over haar arrestatie dat het deels klopt wat ze destijds aan de politie verklaarde. „Komt het voor honderd procent door die rol? Nee. Komt het voor nul procent door die rol? Nee, ook niet. Het is niet helemaal onwaar, maar het kwam door een combinatie van factoren", blikt Imanuelle terug.

Sfeer

„Het inleven ging niet om: haha, ik ga nu actief drugs verkopen. Dat was nooit het plan. Het was meer de sfeer die eromheen hangt. Ik ben heel nieuwsgierig. Soms iets te veel, helaas. De persoon die de drugs aan mij verkocht heb ik ook geïnterviewd."

In het interview geeft de actrice aan dat ze naar feesten en festivals ging om te ontsnappen aan liefdesverdriet. „Ik deed alles om niet bij mijn gevoel, niet bij mezelf te zijn", zegt ze. En ook: „Was het echt nodig voor mijn voorbereiding? Nee, natuurlijk niet. Mijn doel was om zo ver mogelijk van mezelf af te zijn. Om niet mijn frustraties te voelen, mijn angsten. Mijn pijn. Die rol in Suriname was een afleiding. Mijn werk was voor mij wat emotie-eten voor anderen is."

Blijven acteren

De actrice zegt spijt te hebben. „Het spijt me dat ik drugs heb verkocht. Dat mensen die me kenden werden lastiggevallen terwijl ze zelf nog dachten: oh my God, is Ima een drugsdealer? Het spijt me dat ik de indruk heb gewekt onbetrouwbaar te zijn en dat ik me onprofessioneel heb gedragen."

De actrice is in therapie geweest en wil blijven acteren. „Gelukkig zijn er verzoeken binnengekomen voor acteerwerk. Ik zie dit als een periode van resetten. Ik wilde eerst stabiliseren en een sterk fundament bouwen voor ik weer aan het werk ga."