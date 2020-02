‘Ik overwon kanker, dat gun ik iedereen’

Drie nieuwe gezichten zijn vanaf dinsdag, Wereldkankerdag, Vriend van KWF. „Er is nog een wereld te winnen.”

Kanker zet je wereld op z’n kop, is dinsdag het thema van Wereldkankerdag. In 2019 kregen 118.000 Nederlanders de diagnose kanker, meldde KWF Kankerbestrijding maandag. Het waren er weer 2.000 meer dan in 2018. Op dit moment leven 800.000 Nederlanders met of na kanker en dus is wereldwijde aandacht hard nodig (zie informatie onderaan).

KWF Kankerbestrijding gebruikt Wereldkankerdag onder meer om drie nieuwe ambassadeurs – officieel Vrienden van KWF – voor te stellen. Het gaat om

Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van tijdschrift Quote en een van de nieuwe tv-presentatoren van Op1; tophockeyer Dennis Warmerdam, die de ziekte zelf overleefde; en presentatrice (momenteel Moltalk) / actrice / zangeres Marlijn Weerdenburg. Metro sprak de eerste twee. Weerdenburg, van wie haar vader kanker overleefde, brengt dinsdag de single Moed met bijbehorende videoclip uit. De opbrengst komt ten goede aan KWF.

Marlijn Weerdenburg.

Persoonlijk…

Sander Schimmelpenninck (35) kent van de Quote-werkvloer mensen met de ziekte, maar ook binnen zijn familie. „Dat klopt. Ik kan niet op individuen ingaan, maar ik heb er behoorlijk mee te maken gehad en nu op de redactie ook. Ik ben onder de indruk, want het gaat om jonge mensen van mijn leeftijd. Wat ik als niet-expert niet wist, was dat kanker voor veel mensen een chronisch iets wordt. Met mijn beperkte kennis overwon je kanker of je ging eraan dood. Ik kom erachter dat dat te simpel gedacht was.”

Hockeyer Dennis Warmerdam (25) maakt weer doelpunten als spits van Pinoké dat uitkomt op het hoogste niveau. Een jaar geleden had hij dat nooit kunnen denken. In 2017 kreeg hij kanker in de weke delen van zijn onderarm. Kort door de bocht leek een amputatie uiteindelijk de beste optie en Warmerdam speelde bij zijn club in het Amsterdamse Bos een afscheidswedstrijd. „Twee weken later had het AMC een orthopeed gevonden die een andere operatie aandurfde. Deze operatie en het herstel gingen veel beter dan iemand ooit had durven dromen. Veertien dagen na het afscheid had ik weer iets van hoop, wonderbaarlijk. Dit seizoen keerde ik terug in het eerste team en ik scoorde meteen.” Zijn de Olympische Spelen in Tokyo denkbaar? „Nee, nee. Jong Oranje heb ik ooit gehaald, maar daarna begon de pijn. Dromen veranderen hè? Eerst was ’niet amputeren’ mijn droom, toen weer een beetje kunnen hockeyen en daarna was de droom spelen in het eerste. Dat is telkens gelukt, dus ik heb al goud.”

Sander Schimmelpenninck.

Ambassadeur…

Schimmelpenninck: „Ik heb altijd redelijk mijn mond vol van verantwoordelijkheid nemen, goede dingen proberen te doen en niet alleen met jezelf bezig zijn. Daar hoort dit bij. Onze geteisterde redactie vond dat ook, dus we wilden iets betekenen. Twee jaar achter elkaar zijn we daarom tijdens de collecteweek van het KWF met collectebussen over de Zuidas in Amsterdam gegaan. Eerst vond ik geld vragen heel ongemakkelijk, maar ik kreeg er plezier in om ’mensen erin te lullen’. We maakten er onderling ook een wedstrijdje ’wie kan het meeste geld ophalen’ van. Nu volgt het ambassadeurschap, want ik vind dat er bij kanker nog een wereld te winnen is. Onderzoek blijft nodig. Het wordt gewaardeerd als je je voor dingen inzet, merk ik. Mensen verwachten niet altijd dat we bij Quote maatschappelijk betrokken zijn. Voor Spieren voor Spieren van Louis van Gaal hebben we ook al eens 6 ton binnengehaald. Dat kun je goed doen als je als blad altijd bezig bent met rijkelui.”

Van onbezorgd naar overleven

Warmerdam: „Het thema van deze Wereldkankerdag klopt. Ik werd van topsporter in één klap kankerpatiënt. Van onbezorgdheid ging ik naar een levensbedreigende ziekte en overleven. Ik leerde snel dat je moet genieten van het leven dat eindig is. Ik wens het natuurlijk niemand toe, maar ik heb ook mooie dingen uit de ziekte kunnen halen. Saamhorigheid en verbinding met mensen bijvoorbeeld, mezelf leren kennen en beter relativeren.” Juist omdat Warmerdam zag dat iedereen kanker kan krijgen, inclusief hijzelf, past het ambassadeurschap hem. „De ziekte krijgen we steeds meer onder controle, maar de cijfers zijn duidelijk: nog meer mensen krijgen kanker. We zijn er dus nog lang niet. Nu ik de impact van de ziekte ken, hoop ik dat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om te kunnen genezen. Ik ben geholpen en heb geluk gehad, dat gun ik anderen ook. Ik geef dus heel graag iets terug.”

Dennis Warmerdam. / Foto: Sjoerd van Loon

Rol…

Schimmelpenninck: „Dat is nog niet heel duidelijk, maar ik ben journalist en presentator. Ik kan me voorstellen dat als KWF Kankerbestrijding een video of podcast wil met een thema, ik denk aan omgaan met terugkeren op de werkvloer als iemand kanker heeft gehad, ik de boel aan elkaar mag kletsen.

Warmerdam wordt als Vriend van KWF ongetwijfeld ingezet bij sport gerelateerde evenementen. „En Clubs4life deed ik al. Daarmee stimuleer ik sporters en sportclubs mee te helpen bij het geld ophalen voor kankeronderzoek. Dit omdat zowel sport als kanker zorgt voor verbinding.”

Het campagnebeeld van KWF Kankerbestrijding tijdens Wereldkankerdag.

Zet jezelf op je kop op social media

Social media-gebruikers wordt dinsdag, in verband met Wereldkankerdag, gevraagd om hun profielfoto op z’n kop te zetten. Ook wordt verzocht te delen welke impact de ziekte op hun leven heeft gehad. Het thema van Wereldkankerdag is namelijk en zoals gezegd Kanker zet je wereld op z’n kop.

Het is één van talloze acties en evenementen tijdens de wereldwijd georganiseerde dag. In Nederland staan 220 organisaties als inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en ziekenhuizen stil bij de impact van kanker, meldt KWF Kankerbestrijding. Zij bundelen de krachten en organiseren samen lokale en regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met kanker zijn geconfronteerd. Zo’n 75 inloophuizen houden een open dag en hebben workshops over bijvoorbeeld diëten en sporten voor (ex-)kankerpatiënten geregeld.

KWF Kankerbestrijding financiert steeds meer lokale projecten. Of het nou om hand- en voetmassages voor patiënten in Harderwijk of twee hoog-laagbedden in een zorghuis in Kedichem gaat, als kankerpatiënten en hun naasten maar steun ervaren tijdens en na de behandeling. Lokale projecten die voor dit jaar nog financiering zoeken, kunnen zich tot het einde van de maand bij KWF melden.

Overleven

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) berekende onlangs dat het aantal mensen dat de diagnose kreeg (in 2019 118.000) is verdubbeld ten opzichte van 1990. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben.

De ziekte is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in ons land. Door verbeterende diagnostiek en betere behandelingen, overleeft inmiddels 65 procent van de mensen kanker. Huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker komen het meeste voor.