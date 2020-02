‘Ik had wel 70 hulpverleners’

Kinderen die in de jeugdzorg veel te veel hulpverleners zien, dat moet stoppen. Zo vinden de jongeren zelf.

„Door de vele hulpverleners voelde ik me veel slechter dan daarvoor”, zegt Jacqueline (23). Nadat haar vader was overleden, kon haar moeder niet meer goed voor haar zorgen. „Ik had jeugdzorg verteld dat ik een ei kon bakken en weleens in het huishouden meehelp. Daarvan werd gemaakt dat ik altijd in huis hielp, steeds moest koken en geen kind meer kon zijn. Ik werd uit huis geplaatst en heb inmiddels wel 70 hulpverleners gezien. Ik moest steeds wennen aan een nieuw gezicht en vertrouwde niemand meer.”

The Unforgettables

Het was dinsdagmiddag in Amsterdam een van de schrijnende verhalen tijdens Het Vergeten Kind Talks, waar Beau van Erven Dorens voor stichting Het Vergeten Kind in gesprek ging met zes jongeren die het jeugdzorgsysteem nodig hebben of hadden. In Nederland kunnen 55.000 kinderen door meervoudige problematiek niet meer thuis wonen. Als boegbeelden heten de jongeren The Unforgettables. „Toen ik me inlas brak mijn hart”, zegt Van Erven Dorens. „Ik vind het zwaar dat we niet de ideale zorg kunnen bieden aan kinderen die dat het hardste nodig hebben.” De middag maakte deel uit van de Week van het Vergeten Kind, waarbij dit onderwerp bovenaan de agenda staat.

Een drukbezette zaal op het Westergasterrein in Amsterdam.

Hulpverleners, zo vindt ook Het Vergeten Kind, wisselen veel te snel van werkplek en dus van kind. Jongeren moeten telkens opnieuw over hun trauma vertellen als zij weer eens een vertrouwenspersoon zijn kwijtgeraakt. Onderzoek door de stichting laat zien dat 71 procent van de kinderen vindt dat hij of zij te veel hulpverleners zien. Met een kwart van hen gaat het daardoor slechter dan daarvoor. Ter illustratie: de zes van The Unforgettables hebben bij elkaar opgeteld met 547 hulpverleners te maken gehad. „We hebben ze natuurlijk wel heel hard nodig, er is alleen veel mis met het jeugdzorgsysteem”, zegt Daan. Jules (18 jaar, 130 hulpverleners) vult aan: „Er zijn veel flexwerkers. Veel meer hulpverleners zouden een vast contract moeten hebben. De jeugdzorg moet kijken wat past, niet wat het goedkoopst is.” Linda: „Er moet één persoon zijn waar je altijd bij terecht kunt.”

Geen 9 tot 5-baan

Vier hulpverleners waren zo moedig om ook bij Beau aan tafel aan te schuiven en te reageren. „Schrijnend dit allemaal”, vindt hulpverlener Kevin. Eigenlijk zijn de vier het met de jongeren eens, maar een pasklare oplossing hebben ze begrijpelijkerwijs niet. Al vindt de Limburgse Samira, die vorige week werd geëerd met een Hartenhuis Award als inspirerende hulpverlener, wél: „Ik realiseer me dat ik geen baan van 9 tot 5 heb. Mijn telefoon staat altijd aan, ook in het weekend. Een jongere moet me altijd kunnen bereiken als dat nodig is.” Ideeën uit de drukbezette zaal kwamen er volop. Die gaan – zie hieronder – maandag allemaal mee naar minister Hugo de Jonge.

Beau van Erven Dorens luistert naar directeur Margot Ende van Het Vergeten Kind.

Met petitie naar de minister

Het Vergeten Kind kreeg gisteren de 70.000e handtekening onder de petitie ’Stop het wisselen van hulpverleners’. Ondertekenaars geven daarbij aan dat kinderen niet steeds opnieuw alleen achter mogen blijven.

„Dat gaat goed, maar het mogen er nog veel meer zijn”, zegt Margot Ende, algemeen directeur van de stichting. „Het zijn er wel ruim voldoende om het probleem op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.” Maandag bezoekt Ende minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een overleg. „We hebben een lijst met heel veel vragen.” En nu dus ook de ideeën van dinsdagmiddag.