Iedereen een rookmelder in huis

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken wil dat het in elk Nederlands huis verplicht wordt een rookmelder op te hangen.

Knops wil het bouwbesluit aanpassen, met als gevolg dat het vanaf 1 juli 2022 verplicht is om op elke verdieping in huis een rookmelder te plaatsen. Rookmelders zijn nu al verplicht in woningen die na 2003 zijn gebouwd.

Inademen van rook

Dat een rookmelder levensreddend kan zijn, lijkt een open deur. Toch hebben veel mensen er nog geen in huis. Onderzoek van TNO laat zien dat het op jaarbasis dertien doden kan schelen.

De minister beaamt dit. „De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden levens.” Naar schatting zullen er miljoenen rookmelders vervangen moeten worden en moeten er tussen de 7,3 en de 10,6 miljoen rookmelders worden geplaatst.

Ceriel Thissen, vrijwilliger bij de brandweer in Midden- en West-Brabant is voorstander van het verplicht stellen van de rookmelder. „Ik ben oprecht blij met het nieuws, los van hoe dit door de overheid gehandhaafd of gecontroleerd gaat worden, denk ik dat het een goed initiatief is.”

De vrijwillige brandweerman denkt dat een rookmelder in huis veel ellende zal besparen. „Rook is altijd giftig, als mensen dat tijdens een woningbrand inademen dan kan dat verstikkend werken.”

Tijd om te vluchten

Op social media laten sommige mensen weten het initiatief van de overheid betuttelend te vinden. ‘Dat bepaal ik zelf wel’, ‘waar bemoeit men zich mee?’ of ‘weer een reden voor verzekeraars om niet uit te keren’. Thissen is het daar niet mee eens. „Het is nodig, omdat veel mensen niet uit zichzelf een rookmelder installeren. Mensen onderschatten denk ik vaak de kans op brand. Maar zelfs iets heel kleins kan de oorzaak zijn. Denk aan defect in een elektrisch apparaat of in alle haast vergeten een kaars uit te blazen.”

De aanwezigheid van een rookmelder heeft ook andere voordelen, zegt Thissen. Zo geeft het je extra de tijd om het huis uit te komen en je sleutels te zoeken bij brand. „Als je midden in de nacht wakker wordt en er is brand, raak je al snel in paniek. Al helemaal als er ook kinderen aanwezig zijn.”

Christel von Reeken, woordvoerder van de Brandwondenstichting sluit zich daar bij aan. „Mensen overschatten wat ze nog kunnen doen in geval van brand. Rookmelders zijn wat ons betreft essentieel, want het geeft je tijd om te vluchten.”

Von Reeken vervolgt dat het wettelijk verplichten van rookmelders een juiste stap in de goede richting is. „Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee, maar daarmee zijn we er nog niet.” We willen voorkomen dat er een vorm van schijnveiligheid ontstaat, zegt Von Reeken. „Wat ons betreft is het daarom ook belangrijk om te letten op waar per verdieping in huis de rookmelders geplaatst worden zodat ze goed hoorbaar zijn, dat ze goed werken en onderhouden worden.”

Schade beperken

Erik Dokter, brandexpert bij verzekeringsinstelling Univé juicht het verplicht stellen van rookmelders toe. „Rookmelders redden jaarlijks honderden levens. Als er ’s nachts brand uitbreekt in huis, is dat enorm gevaarlijk. Je wordt namelijk niet wakker van rooklucht. En rook bevat veel giftige gassen waardoor je al binnen enkele minuten bewusteloos kunt raken.”

Ontstaat er brand dan wil je uiteraard de kans op brandschade en brandletsel zo klein mogelijk houden. „Ook daarom is een rookmelder van belang. Wordt een brand eerder ontdekt, is de kans op schade ook minder groot”, zegt Dokter.

Het kabinet wil de plicht pas in 2022 laten ingaan, om mensen de tijd te geven een rookmelder aan te schaffen. Wie er straks niet eentje heeft hangen, kan een boete krijgen van de gemeente. Hoe de gemeente het handhaven en controleren van rookmelders per huis gaat aanpakken, is volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht nog niet duidelijk. „Wij heb dit nieuws ook net pas gehoord.”