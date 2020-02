Hulp nodig tijdens de storm? De boeren staan voor je klaar!

Heb jij vandaag tijdens storm Ciara hulp nodig van zwaar materieel? Dan heb je geluk bij een ongeluk! Veel Nederlandse boeren hebben namelijk via social media laten weten, klaar te staan om mensen te helpen.

Zo zijn er boeren die zeggen je te komen helpen met zwaar geschut om bijvoorbeeld wegen vrij te maken en delen van bomen op te ruimen.

Ook actiegroep Farmers Defence Force zou mensen willen helpen. Het schijnt namelijk dat ze een noodnummer geopend en zeggen uit te rukken met tractoren om mensen te helpen.

Storm Ciara zal zondag flink huis gaan houden in Nederland. Het KNMI heeft code oranje afgegeven, wat inhoudt dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast.

Onstuimig

In de ochtend en aan het begin van de middag zijn er al zware windstoten met snelheden tot 100 kilometer per uur. Het echte spoken begint in de tweede helft van de middag. Dan neemt de zuidwestenwind verder toe tot een stormachtige windkracht 8, aan zee storm windkracht 9, met in het noordwesten zeer zware windstoten van 100 tot 120 km/u.

In het binnenland doen die zich pas voor in de avond. Dan trekt ook een gebied met felle buien over. In de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten, maar het blijft onstuimig.