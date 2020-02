Hugo Borst is zich van ‘geen kwaad bewust’ na DWDD-uitzending 

DWDD-tafelheer Hugo Borst bracht op Twitter heel wat teweeg met zijn uitspraken naar zangeres Ilse de Lange in de uitzending van afgelopen dinsdag. Borst reageert op de kritiek en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

In de ochtendshow van Giel Beelen de Veronica Ochtendshow zegt hij niets te hebben meegekregen van de kritiek over zijn televisieoptreden. Beelen confronteert Borst met de boze twitterberichten, maar ook dan snapt hij niet waarom iedereen zo 'overspannen' reageert.

„Volgens mij heb ik allerlei hele relevante opmerkingen geplaatst. Zelf heb ik een groot relativeringsvermogen. Ik heb ook wel wat prijzen in mijn leven gehad, ik heb dat nooit héél serieus genomen. Maar ik kan me voorstellen dat een achtste, of negende prijs toch minder waarde heeft dan die eerste. Dat is alles, daar steekt verder niets vileins achter” , zegt Borst in het radioprogramma.

De tafelheer benadrukt nogmaals dat hij zich niet kan vinden in de ophef. „Ik vind nergens dat ik mij heb misdragen. Oprecht niet. Ik vind het allemaal relevante vragen. Ik heb geen rare vragen gesteld.”

Kikkerlandje

In de aflevering van dinsdagavond van De Wereld Draait Door kreeg het gesprek tussen Hugo Borst en Ilse de Lange een andere wending. De zangeres was te gast om te praten over haar winst van een negende Edison-award. „Nu is het de negende Edison, straks is het de tiende”, reageerde Borst in het gesprek . „Er is straks niks meer voor Ilse te winnen. Dan win je je twaalfde en dertiende Edison. Wat moet je dan nog? Je valt op in een klein kikkerlandje, maar verder niet.” Ook maakte de de tafelheer een opmerking over de leeftijd van de zangeres en de invloed op haar carrière.

Op Twitter barstte een discussie los over de opmerkingen van Borst. Zo schreef columniste Saskia Noort in een Tweet: „Goed weer even te zien waarmee vrouwelijke artiesten te maken krijgen. Wat een zeldzaam respectloos gesprek. Gênant gewoon”.

Bekijk het fragment van De Wereld Draait Door hier. Het interview met Hugo Borst in de Veronica Ochtendshow vind je hier hier.