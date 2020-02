Honderden telefoontjes gemist bij hulplijn pedofielen

Het was dinsdag internationale ‘Maak een nieuwe vriend’-dag. Makkelijker gezegd dan gedaan, want waar vind je tegenwoordig als volwassene nou een nieuwe vriend?

Gaf je als student een feestje, dan was het de vraag of iedereen wel in de woonkamer zou passen. Ging je met de vriendengroep naar de kroeg, dan was het pand in één keer vol. Besloot je al je vrienden een kerstkaart te sturen, dan kon je rekenen op een lamme arm. Maar naarmate we ouder worden, houden we steeds minder echte vrienden over. „Een volwassene heeft gemiddeld één of twee echt goede vrienden”, stelt Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Een paar jaar geleden nog legden onderzoekers de resultaten naast elkaar van 277 verschillende studies, waarvoor 177.635 personen werden ondervraagd over vriendschap. Daaruit bleek dat het aantal vrienden inderdaad stijgt tot we de jonge volwassenheid bereiken en daarna flink begint te dalen. „Tijdens je studententijd kom je in een nieuwe omgeving terecht met heel veel mensen die hetzelfde doormaken. Bovendien kom je elkaar overal tegen: op de universiteit, in de kroeg, op een feestje. Dat werkt heel goed als je vrienden wil maken”, legt Volker uit. Zij doet al jaren onderzoek naar vriendschappen en het ontstaan ervan. „Op volwassen leeftijd is het leven geordend en georganiseerd. Je hebt kinderen, een partner, familie, schoonfamilie. Vrienden verdwijnen daardoor inderdaad vanzelf meer op de achtergrond.”