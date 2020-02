Het coronavirus zorgt voor acht nieuwe doden in Italië

Het aantal doden in Italië als gevolg van het coronavirus is met acht gestegen naar 29. Het aantal besmettingen is volgens de autoriteiten nu meer dan duizend.

Het aantal besmettingen stond voor dit weekend al op 889, verreweg het hoogste aantal in Europa. Van alle gevallen zijn er tot dusver tien patiënten helemaal genezen van het virus.

Eerste dode VS

Ook in de Verenigde Staten heeft het coronavirus een leven geëist. KOMO News meldde zaterdag dat een patiënt was bezweken in King County, in de staat Washington in het noordwesten van de VS. In King County ligt de stad Seattle.

Niets gespot

De GGD Zuid Limburg meldt zaterdag dat er nog geen ziekteverschijnselen zijn gezien bij de mensen die de GGD volgt, vanwege een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus.

De gezondheidsdienst volgt vijftien personen die de afgelopen tijd mogelijk besmet kunnen zijn geraakt. Deze Limburgers is gevraagd een keer per dag hun temperatuur op te nemen en bij klachten contact op te nemen met de GGD.

Eerder werd gemeld dat de GGD zes mensen in Limburg onder toezicht hield die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst 15 februari in het Duitse Langbroich, gemeente Gangelt. Veertien Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus te hebben. Een van de zes Limburgers had contact met een van de zieken, en wordt daarom extra in de gaten gehouden.