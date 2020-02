Herstel Australië ‘nog maar net begonnen’

Organisaties die koala's en andere dieren redden die door de bosbranden in Australië zijn getroffen, beginnen aan een enorme uitdaging.

Het lijkt erop dat de maandenlange bosbranden in Australië wat meer onder controle zijn door zware regenbuien die enige verlichting brachten in de verwoeste gebieden. De noodsituatie duurt echter voort. Bovendien breekt de meest gecompliceerde periode nog aan, denken deskundigen. Zij verwachten de komende weken weer temperatuurstijgingen, die extra branden kunnen veroorzaken. Er moet ook een plan worden ontwikkeld voor het herstel en de revalidatie van getroffen dierensoorten.

Nog vele jaren

„Het herstel is nog maar net begonnen en zal nog vele jaren duren”, zegt Gretta Koch. Zij is communicatie- en marketingmanager bij Nature Foundation SA, een van de organisaties die in Australië aan de slag is gegaan. „Gelukkig zijn de reacties, zowel lokaal, landelijke en internationaal, om in de getroffen gebieden te helpen overweldigend. Dit zal het herstel enorm helpen.”

Gretta Koch.

Over de verwoesting door bosbranden zegt Koch ‘dat het herstel inspanningen zal vergen op een schaal die pas bekend zal zijn als de getroffen gebieden veilig zijn verklaard en de werkelijke schade is bepaald’. Ze voegt eraan toe: „De enorme omvang van de branden, de verwoesting van de natuur en de aantallen dieren die ontheemd zijn, zijn enorm. Miljoenen inheemse dieren zijn verloren gegaan. Vele soorten worden bedreigd, want hun leefgebieden zijn massaal getroffen.”

Veel gebieden in het land verkeren nog steeds in een noodfase, terwijl andere gebieden de verliezen inmiddels in kaart brengen en een herstelplan opstellen.

Verwoesting is enorm

Koch: „Nature Foundation SA en vele andere organisaties in Australië zullen met de bevolking en gemeenschappen samenwerken om de gevolgen van de branden te beoordelen en te bepalen welke herstelactiviteiten prioriteit krijgen. We zullen zorgen voor een goede planning, de wetenschap betrekken en lokaal advies inwinnen. Zo kunnen op de belangrijkste plaatsen de best mogelijke resultaten voor de Australische natuur worden bereikt. Leefgebieden moeten worden hersteld om veel van onze dieren - en die van de bedreigde soorten in het bijzonder – te redden. Dat is veel werk, want de verwoesting van de inheemse vegetatie is werkelijk enorm.”

Ze besluit: „Het Wildlife Recovery Fund volgt een strategische langetermijn-aanpak om aangetaste leefgebieden te herstellen. Herstelacties in Zuid-Australië zullen voorrang krijgen. Ingezamelde middelen en geld zullen worden verdeeld onder lokale grondbezitters en gemeenschappen in regio’s die door de branden zijn getroffen. Alles worden gedaan om de natuur voor de wilde dieren volledig te herstellen.’

Dr. Leanne Wicker behandelt een koala. / Zoos Victoria

'Veel dieren zullen nog sneuvelen'

Jenny Gray is directeur van Zoos Victoria, wereldleider op het gebied van natuurbehoud.

Wat is er gebeurd met de eerder geredde koala’s?

Veel behandelde wilde dieren zijn weer uitgezet in gebieden die veilig zijn verklaard voor de branden. In die gebieden is voedsel beschikbaar. Koala's die ernstige verwondingen hebben opgelopen en verdere behandeling nodig hadden, zijn geëvacueerd naar de verschillende dierentuinen van Victoria. Hier krijgen deze koala's gespecialiseerde diergeneeskundige zorg en revalidatie. We hopen ze ergens in de nabije toekomst weer in het wild te laten terugkeren. We zijn blij te kunnen melden dat een aantal van deze geëvacueerde koala's volledig zijn hersteld en weer zijn vrijgelaten in veilig verklaarde natuurgebieden.

Jenny Gray.

Gaat het redden van koala’s en andere dierensoorten nog door?

Op dit moment is de schade moeilijk in te schatten, omdat autoriteiten hebben geadviseerd dat het nog steeds onveilig is om sommige door bosbranden getroffen gebieden in te gaan. We hebben een team van gespecialiseerde dierenartsen die ter plaatse de impact op koala’s en het niveau van de zorg die nodig is voor elk dier beoordeelt. Zo kunnen zij de juiste behandeling bepalen. Op dit moment hebben we twee centra in Mallacoota en Bairnsdale waar de dierlijke slachtoffers worden bekeken. In de komende maanden bereiden we ons voor op een wetenschappelijke aanpak. Dit betekent dat er aanvullende voeding en herstel van de leefgebieden nodig is, om de koala’s te laten overleven. Tot het moment dat we toegang hebben tot een beschadigd leefgebied, weten we niet hoe groot het herstelwerk is dat nodig is, behalve dan dat het enorm zal zijn.

Een koala met zwachtels om z’n pootjes. / Foto’s: Zoo Victoria

Voedselbronnen aangetast

Hoe zit het met de andere dieren in het land?

Sommige geluksvogels ontkwamen aan de bosbranden. Echter, omdat er zoveel leefgebieden verloren zijn gegaan, komt er nu extra druk op de dieren die geluk hadden. Bovendien zijn veel ecosystemen en voedselbronnen door de branden aangetast, wat betekent dat het waarschijnlijk is dat veel dieren alsnog van de honger zullen sterven. Sommige dieren kunnen zich beschutten tegen de branden, bijvoorbeeld ondergronds, en daardoor wél overleven. Maar de impact voor de meeste dieren is groot. Ze zijn hun leefgebied kwijt en de voedselvoorziening is in gevaar door vossen, wilde katten en andere dieren die op zoek zijn naar eten. Zoos Victoria en andere partijen bereiden zich voor op wetenschappelijk ingrijpen. Daarbij wordt zoals gezegd gekeken naar aanvullende voeding en herstel van de leefomgevingen om ervoor te zorgen dat de Australische dieren in het wild kunnen overleven.

Een koalapoot. / Zoos Victoria

Hoe gaat het met de herstelwerkzaamheden?

Het herstel na de bosbranden is tot nu toe uitdagend en hartverscheurend geweest. Zonder de precieze omvang van de schade die deze branden aan de dieren en het landschap hebben aangericht te kennen, is het moeilijk in te schatten hoeveel werk er nog te doen is. Het enige wat we weten is dat door de branden ten minste twee miljard dieren zijn gestorven en dat er nog veel meer zullen sneuvelen. De veerkracht, steun en professionaliteit van onze partners en medewerkers stelt ons in staat om meer te bereiken dan we ons in deze verwoestende periode hadden kunnen voorstellen. Dat biedt veel hoop voor de toekomst van de fauna in Australië.

Dankbaar voor steun

Hoe kunnen Metro-lezers u helpen?

Je kunt doneren voor het Bushfire Emergency Wildlife Fund. Met gedoneerd geld wordt onmiddellijk actie wordt ondernomen en voor de lange termijn herstelwerk ingepland. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat het wild in Australië, inclusief bedreigde diersoorten, kan herstellen van deze verschrikkelijke en aanhoudende branden. In deze enorm moeilijke tijden zijn we bijzonder dankbaar voor de steun van duizenden Australiërs en onze internationale vrienden. We zullen er voor onze wilde dieren zijn en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk soorten na deze natuurramp kunnen herstellen.