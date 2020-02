Herkansingshel voor student Daan na tiende poging eindelijk ten einde

Na meer dan vier jaar en negen vergeefse pogingen, kan de 22-jarige Daan Vijselaar uit Wieringerwerf eindelijk het gevreesde vak calculus achter zich laten.

De student, die inmiddels in het vierde jaar zit van de studie Data Science aan de TU in Eindhoven, zakte telkens weer voor hetzelfde vak uit het eerste jaar. Tot toe nu dan. In een reactie aan NH Nieuws laat hij weten 'heel opgelucht' te zijn.

Heeftdaancalculusalgehaald?

Hoewel hij met een 5,3 nét geen 'echte' voldoende haalde op zijn grote angstgegner in toetsvorm, was het toch genoeg om de felbegeerde studiepunten binnen te sprokkelen vanwege eerdere voldoende op een ander deel van het vak. Daan's calculus-misere begon in het najaar van 2015 toen hij een 5 op het tentamen haalde. Meestal is een herkansing voldoende om verder te kunnen. Maar dit ging bij hem toch iets moeizamer. Hij haalde tussen 2016 en 2019 in acht pogingen nooit hoger dan een 4,6 met als dieptepunt een 2 in november afgelopen jaar.

De lijdensweg van de 22-jarige student waren voor zijn vrienden reden om het groots aan te pakken. Ze lanceerden een speciale site waarop de vorderingen op de voet te volgen waren. Om het leedvermaak compleet te maken waren er speciale Daan-meme's, polls en statistieken met de vorderingen van de student te zien.

Toen Metro een aantal weken terug poolshoogte nam bij zijn tiende poging, had Daan er achteraf een goed gevoel over. „Eindelijk had ik het trucje door en ging het tentamen goed. Denk ik,” vertelde hij hoopvol. En met een 5,3 lijkt dit gevoel enigszins te kloppen. Hiermee geeft hij 79 procent van de respondenten op hiervoor in het leven geroepen poll het nakijken.

De bezoekers van de actiesite hadden er weinig vertrouwen in

Herkansingenman

Aan RTV Noord-Holland vertelt de student dat hij andere prioriteiten had in de afgelopen jaren dan leren voor zijn tentamen. Zijn werk binnen het bestuur van een studentencare op de campus en een studieverenigingen eisten een aanzienlijk deel van zijn agenda op. Ook zijn veertien huisgenoten houden hem flink bezig.

Kan hij dan nu definitief afrekenen met zijn studiespoken uit het verleden? Helaas voor hem niet. Want de Eindhovense 'herkansingslegende' moet nog twee andere vakken halen. Voor Foundations of Computing en Data Science Research Methods slaagde hij sinds 2016 ook nooit. Inmiddels is hij aanbeland bij zijn achtste kans voor deze twee modules.

De herkansingen voor deze vakken staan gepland voor april. Zal hem hem nu wel lukken om binnen tien keer te slagen of is het tien allicht tóch zijn geluksgetal? Ondanks het feit dat hij dit cijfer tot dusver nooit haalde.

Wil je Daan feliciteren, een hart onder de riem steken voor zijn volgende beproevingen of meme insturen? Ga dan naar de speciale Daansite.