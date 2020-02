Gezonken Titanic opnieuw te maken met botsing

Een kleine duikboot met twee bemanningsleden zou gebotst zijn op het wrak van de in 1912 gezonken Titanic. Volgens The Washington Post gebeurde dit ongeval een halfjaar geleden, maar is het nu pas bekendgemaakt.

De duikboot zou bij een van zijn duiktochten tussen 29 juli en 4 augustus vorig jaar plotseling door een onvoorziene stroming meegesleurd zijn, waarna het tegen het wrak botste.

Ongelukje

De botsing was een ongelukje, zo legde de expeditieleider Rob McCallum uit in The Telegraph. „We hebben per ongeluk een keer contact gemaakt met de Titanic, toen we vlakbij het gat in de romp aan stuurboord waren. Er steekt een groot stuk van de romp uit. Later zagen we een rode roestvlek aan de zijkant van onze duikboot", aldus McCallum.

Videomateriaal

Het ongeval kwam aan het licht tijdens een rechtszitting in de Amerikaanse staat Virginia. De vennootschap RMS Titanic Inc. (RMST) eist nu videomateriaal van de duik. Deze vennootschap heeft het recht om voorwerpen uit het wrak te halen. Dat het bedrijf dat de expeditie ondernam (EYOS Expeditions) en het Amerikaanse agentschap voor meteorologie en oceanografie (NOAA) dit voorval vijf maanden lang niet hebben gemeld bij de RMST, vindt het bedrijf verontrustend. De EYOS verklaarde dat het slechts om een kleine aanvaring ging.

Aftakeling wrak

De Titanic verging in de nacht van 14 op 15 april 1912 tijdens zijn eerste tocht van Southampton in Engeland naar New York, nadat het op een ijsschots was gevaren. Ongeveer 1.500 van de 2.000 opvarenden kwamen om. Het wrak is in 1985 gevonden ten zuidoosten van de Canadese provincie Newfoundland op ongeveer 3.800 meter diepte.

Vorig jaar werd bekend dat delen van het wrak het binnenkort zouden kunnen begeven. RMST wil volgens The Washington Post nu een telegraaf bergen waarmee indertijd een noodsignaal is uitgezonden. Maar daarvoor moet ze een deel van de romp openbreken, iets wat de NOAA niet schijnt toe te willen staan.