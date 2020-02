Geestelijke problemen en angstgevoelens vanwege coronavirus

Intro: In China zijn in korte tijd honderden telefonische hulplijnen opgezet voor mensen die kampen met geestelijke problemen en angstgevoelens vanwege het nieuwe coronavirus.

De angst voor besmetting is groot. Miljoenen mensen maken zich ernstig zorgen over de besmettelijke ziekte, terwijl ze al lange tijd thuiszitten om besmetting te voorkomen.

Social media

De hulplijnen worden overspoeld met telefoontjes, in een land waar gemiddeld twee psychiaters zijn voor elke 100.000 mensen. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om zo'n driehonderd hulplijnen, in veel gevallen opgezet vanuit universiteiten en medische instanties.

Het langdurig binnenzitten voor mensen in de provincie Wuhan kan volgens Hoogleraar Sociale Psychologie Toon Kuppens, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen zeker maatschappelijke gevolgen hebben. Hij kaart hierbij wel aan dat social media tot op zekere hoogte het face-to-face contact kan vervangen. „Dus ook al zit je binnen, als je kan chatten en bellen dan zal het met de isolatie wel meevallen. Voor wie geen social media gebruikt, is een gebrek aan sociaal contact uiteraard wel schadelijk.

Kuppens vervolgt dat een gebrek aan sociaal contact op lange termijn negatieve gevolgen heeft voor de mentale en fysieke gezondheid. „Een ramp van deze omvang zal zeker ook nog lang in het collectieve geheugen blijven zitten. Vooral de confrontatie met een gevaarlijke virus kan langdurige gevolgen hebben. Hierbij kun je denken aan verhoogde gevoelens van angst.”

Massa-quarantaine

Donderdag werd tevens de eerste massa-quarantaine buiten China gemeld. In het Son Loi-district in Vietnam werden ruim 10.000 inwoners in quarantaine gezet vanwege het coronavirus. Aanleiding waren zes nieuwe besmettingsgevallen in de regio. In Vietnam zijn tot nu zestien besmettingsgevallen gemeld.

Wel was er goed nieuws voor enkele oudere passagiers op het door het coronavirus getroffen cruiseschip Diamond Princess bij Japan. Zij mogen er binnenkort vanaf en worden ondergebracht in speciale opvang. Dat hebben de Japanse autoriteiten laten weten. Het aantal mensen op het schip dat is besmet, is intussen gestegen naar 218.

Het schip ligt voor de Japanse kust bij de stad Yokohama. Het heeft 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. De Japanse autoriteiten plaatsten het schip begin deze maand onder quarantaine, nadat bij een passagier het coronavirus was vastgesteld. Sindsdien zitten duizenden mensen vast in hun hutten.

Voorspellen is lastig

Hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen is lastig te voorspellen, laat Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC weten. „De uitbraak is groot, maar China wil toch echt proberen het virus te beteugelen.” Koopmans vervolgt dat er intussen ook gewerkt wordt aan geneesmiddelen en vaccins voor het geval dat toch niet gaat lukken. „Dat moet de komende maand blijken.”

Ook binnen de EU is inmiddels afgesproken om nauwer samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Ook worden EU-fondsen beschikbaar gesteld zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. Zo wordt bekeken of beschermende kleding en maskers gezamenlijk kunnen worden aanbesteed, om tekorten te voorkomen.

De Europese commissie krijgt verder de taak om de gevolgen van de uitbraak voor de beschikbaarheid van medicijnen te onderzoeken en de levering veilig te stellen. Ook moet ze stimuleren dat maatregelen als isolatie en quarantaine van besmette personen consistent worden toegepast.

Geneesmiddel

Juist omdat het voorspellen van het virus lastig is, zijn quarantaine en het voorkomen van nieuwe besmettingsgevallen op dit moment het belangrijkste, zegt Rogier Sanders, hoogleraar virologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zijn er twee middelen om ervoor te zorgen dat mensen niet besmet worden en verdere verspreiding wordt voorkomen, namelijk: een vaccin en een medicijn op de markt brengen.

„Er wordt momenteel volop gewerkt aan de ontwikkeling van beide middelen”, zegt Sanders. „Zojuist werd bekend dat de EU 10 miljoen euro beschikbaars stelt voor onderzoeksgroepen die daar vervolgens mee aan de slag kunnen gaan.”

De kans dat het virus als een nachtkaars uitgaat is klein, denkt Sanders. „De verspreiding binnen China is daar te groot voor en daarom zal het moeilijk in te perken zijn. Positief is wel dat het buiten China tot nu toe nog meevalt.”

Wel overleed voor het eerst een persoon buiten China, namelijk in Japan, aan het coronavirus. Het gaat volgens de Japanse minister van Volksgezondheid om een vrouw van in de tachtig.