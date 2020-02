'Geen sigaretten meer bij supermarkten en tankstations'

Zanger Jan Smit zat een maand in een kliniek voor de behandeling van een burn-out. Om verder tot rust te komen trekt hij zich een deel van zijn tijd terug in een appartement, zonder zijn gezin. Is dit hét medicijn tegen een burn-out en hoelang staat er eigenlijk voor?

Een burn-out kan ons allemaal overkomen. De cijfers liegen er niet om. Volgens de Burn Out Poli - met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Voorburg en vier nieuwe vestigingen op komst - zijn er 1,4 miljoen Nederlanders met burn-out verschijnselen. Of je nu hoog- of laagopgeleid bent, bekend of onbekend, bij iedereen kan het moment komen dat je lijf chronische stress ervaart en ‘stop’ zegt.

Een van de bekendste zangers van ons land overkwam dit ook en vertrok voor een maand naar Spanje waar hij werd behandeld door een groep Nederlandse psychotherapeuten. Smit is weer terug in Nederland maar trekt zich zo nu en dan terug in een eigen appartement als de drukte van zijn gezin (hij heeft drie kinderen, red.) hem iets te veel wordt. Niet iedereen met een burn-out heeft de luxe om dit te doen, maar is afstand nemen goed voor je herstel?