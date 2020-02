Friends-reünie komt er echt, in mei op HBO Max

In de Rotterdamse haven is afgelopen jaar bijna twee keer zo veel cocaïne onderschept als het jaar ervoor. De opsporingsdiensten namen 33.732 kilo coke in beslag, tegenover 18.947 kilo in 2018, meldde het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het zogeheten HARC-team dat hierbij betrokken is, kwam in 2019 veel vaker in actie dan in de afgelopen jaren. Daarbij zijn in totaal 141 partijen drugs opgespoord, terwijl er in 2018 nog 109 vangsten waren.

Vaker grote partijen