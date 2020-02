Forum klaagt Buitenhof aan na uitlatingen over Baudet

Een vrouw (24) van Chinese afkomst heeft zaterdag aan de politie gemeld dat ze in een studentenflat in Tilburg is bedreigd met een mes nadat ze een opmerking had gemaakt over het omstreden corona-lied.

Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. De politie ging zaterdagavond na een melding naar de studentenflat, waar de geëmotioneerde vrouw werd aangetroffen.

Zij vertelde dat in de lift een groepje van vier tot vijf personen het discriminerende carnavalslied 'Voorkomen is beter dan Chinezen' had gezongen. Toen ze daar een opmerking over maakte, werd naar eigen zeggen een mes getoond, aldus een woordvoerder van de politie.