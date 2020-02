Fietser in gezicht getrapt door politiepaard

Een groot plan van aanpak tegen racisme en discriminatie in het voetbal is in twee maanden in elkaar getimmerd. „Maar de trein gaat nu pas rijden.”

‘Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel’. Het is – net als de kreet ‘aanvalsplan’ – een term die elke creatieveling achter een bureautje kan verzinnen. De term bestaat vanaf nu dan ook in het Nederlandse voetbal, maar daar hangt een fors plan van aanpak aan (zie kader) inclusief een zak geld van 14 miljoen euro. Dat bleek zaterdagmiddag bij de presentatie van de campagne Ons voetbal is van iedereen bij amateurvoetbalclub Zeeburgia in Amsterdam. Een plan waarbij de uitvoering volgens de initiatiefnemers (de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Rijksoverheid, Openbaar Ministerie en politie) jaren gaat duren.