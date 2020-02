'En de oscar gaat naar...'

De Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld, zijn zondagavond uitgereikt in Amerika. De grote winnaar was een Zuid-Koreaanse film, genaamd Parasite.

De film mocht vier beelden mee naar huis nemen. Ook won het als eerste niet-Engelstalige film in de geschiedenis van de uitreikingen het beeldje voor beste film. Ook won de zwarte komedie in de categorieën beste buitenlandse film, beste scenario en beste regie.

De film gaat over een arm gezin dat op slinkse wijze een plek weet te bemachtigen in het leven van een steenrijke familie. Ook op het filmfestival in Cannes viel de film al in de prijzen, daar kreeg het onder meer de prestigieuze Gouden Palm.

Het oorlogsepos 1917 sleepte drie beelden mee naar huis, allen 'technische' awards als beste effecten, camerawerk en geluidsmontage.

Eerste Oscar

Joaquin Phoenix en Renee Zellweger namen de beeldjes voor beste acteur/actrice mee naar huis. Dat was voor Phoenix zijn eerste Oscar. Ook Brad Pitt mocht zijn allereerste beeldje mee naar huis nemen, voor de beste bijrol in Once upon a time in Hollywood. Die film van Quentin Tarantino kreeg ook de prijs voor beste production design.

De beste vrouwelijke bijrol was voor Laura Dern in Marriage Story. Toy Story 4 ging naar huis met beste animatiefilm en ook Elton John viel nog in de prijzen voor beste lied.

De twee Nederlandse grimeurs die waren genomineerd in de categorie beste hair en make-up vielen buiten de boot. Er was wel een Nederlandse bijdrage op de avond, in de vorm van Willemijn Verkaik die met negen andere actrices optrad als Elsa uit Frozen. Ook werd de vorig jaar overleden Rutger Hauer geëerd.