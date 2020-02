Eerste vegetarische KFC ter wereld staat in Nederland

Alle gerechten op het menu vegetarisch, maar wel net zo smaakvol als anders. Het KFC-restaurant op het Binnenwegplein 68 in Rotterdam heeft de wereldwijde primeur: tijdens de Nationale Week Zonder Vlees is deze KFC volledig kiploos. En in alle Nederlandse filialen staat vanaf die week (9-15 maart) de vegetarische burger vast op de menukaart.

Een kiprestaurant is niet het eerste waar je aan denkt als je als vegetariër een hapje wilt eten. Want hoewel Colonel Sanders, die Kentucky Fried Chicken in 1952 oprichtte, ooit al zei ‘KFC is er voor iedereen’, heeft hij toen naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen bedenken dat zijn keten ooit kiploze producten zou gaan verkopen. De combinatie van dit soort restaurants en vega werd lang niet als heel logisch gezien, maar intussen biedt menig etablissement een vegetarische - of zelfs vegan - optie aan. Want, vega of niet, iedereen houdt van lekker.

Naar origineel recept

KFC deed eind vorig jaar een test met de Chickenless Chicken Burger. Het enorme succes kwam ook voor het kiprestaurant zelf als een verrassing, laat Trix van Vleuten, CMO KFC Northern Europe, weten. Tijdens de testweek werd de burger in KFC Akerpoort in Amsterdam in een op de tien bestellingen verkocht.

„We wisten dat mensen graag een vegetarische optie met de smaak van KFC wilden, maar dat de verkoop zo hard zou gaan, hadden we niet verwacht.” Het maakte wel duidelijk dat de vegetarische burger, die is gepaneerd met de originele mix van elf kruiden en specerijen, een blijvertje is. De Chickenless Chicken Burger is vanaf 9 maart vaste prik in álle KFC-filialen.

Helemaal groen

Wie nog meer vegetarische gerechten wil uitproberen, kan dus tijdens de Nationale Week Zonder Vlees terecht in Rotterdam. Het restaurant op het Binnenwegplein 68 kleurt als eerste KFC ter wereld een hele week groen, net als de menukaart. En zo kun je als fervent veggie, of juist als (parttime) vleeseter die nieuwsgierig is naar hoe zoiets nu smaakt, kiezen uit de bekende buckets, burgers en wraps.

Ook kun je de vegetarische versie van de populaire Crispy Tenders uitproberen. Als de Chickenless Crispy Tenders met veel enthousiasme worden ontvangen, overweegt het kiprestaurant ze in alle Nederlandse filialen op de kaart te zetten. Dan prijkt er naast de veggie burger wellicht over niet al te lange tijd al een tweede kiploze creatie standaard op het KFC-menu.

Klimaatpositief

De eerste vegetarische KFC ter wereld is te bezoeken van 9 tot en met 15 maart. Dat is tijdens de derde editie van de Nationale Week Zonder Vlees, waarvan KFC een van de meer dan zestig partners is. Het bewustzijn over vlees eten groeit onder consumenten en bedrijven, merkt Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de week. „Dat grote foodbedrijven zoals KFC de Week Zonder Vlees omarmen en zo’n stap durven te zetten, laat zien dat het onderwerp écht op de kaart staat in Nederland. Zo bereiken we het grote publiek met onze boodschap, en dat is natuurlijk het doel. Stapje voor stapje willen we voor elkaar krijgen dat een flexitarisch eetpatroon de nieuwe standaard wordt in Nederland. Dan leveren we samen een essentiële bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen.”