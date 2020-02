Eerste officiële lentedag: warmste 16 februari ooit

Er is toch een passagier van cruiseschip Westerdam besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een 83-jarige Amerikaanse vrouw die in Maleisië is getest op het virus.

Het nieuws is reden om elf reizigers die mogelijk met de vrouw in contact zijn geweest niet toe te staan om naar Nederland te komen, zegt het RIVM tegen Hart van Nederland. Onder hen zijn mogelijk een of twee Nederlanders. Een woordvoerder van het RIVM kon daar geen definitief uitsluitsel over geven.

Het RIVM zegt dat de bevestiging van het ziektegeval reden is om een groep van elf mensen die via Maleisië naar Nederland zouden vliegen, de toegang te weigeren. Nederlanders die via Dubai vlogen kwamen zaterdag al aan op Schiphol. Voor hen gelden geen extra maatregelen, meldt een woordvoerder. „De Amerikaanse vrouw kreeg ziekteverschijnselen toen ze in Maleisië was. Het virus is zover nu duidelijk is pas besmettelijk vanaf dat stadium, dus is er geen reden om aan te nemen dat deze mensen ook zijn besmet. Maar uitsluiten kan ik het ook niet.”