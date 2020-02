Eerste hulp bij Corona-epidemieën; zo ben jij goed voorbereid

Het onzichtbare gevaar dat zich over de hele wereld verspreidt, bedreigt nu ook Nederland. Na besmettingen in eigenlijk alle landen om ons heen, lijkt de eerste COVID19-diagnose in eigen land een kwestie van tijd. De schrik zit er goed in.

De persalarmen volgen elkaar woensdag in rap tempo op en Nederland blijkt inmiddels niet alleen 17 miljoen bondscoaches te hebben maar ook 17 miljoen viro- en epidemiologen. Wat kan jij in je directe omgeving doen om de kans op besmettingen te verkleinen en wat is handig om in huis te hebben zonder direct in een paranoïde doomsdayprepper te veranderen?

Een waarchuwingsposter in Amsterdam /ANP

Heb jij je huisraad paraat?

Of er nou sprake is van een enge epidemie, onverwachte overstroming, langdurige stroomstoring of vernietigende storm. Sommige artikelen zijn altijd handig om achter de hand te hebben indien er om wat voor reden dan ook iets onverwachts heeft plaatsgevonden.

Belangrijkste uitgangspunt; zorg voor genoeg levensmiddelen om je huishouden een aantal dagen draaiende te houden zonder de deur uit te hoeven. Denk daarnaast om de specifieke behoeftes van individuele gezinsleden en van huisdieren zoals contactlenzen, tampons, asma-inhalers of voorgeschreven geneesmiddelen en wat zakken voer voor Poekie of Fikkie.

Deze volgende spullen zijn eveneens praktisch om in huis te hebben: houdbare voedingsmiddelen zoals pasta, rijst, ontbijtgranen, bonen, groente/bonen/fruit/vis uit blik, houdbare melk desinfecterende handzeep, schoonmaakmiddelen, toiletpapier, keukenrol, paracetamol/ibuprofin, complete EHBO-set (pleisters, gaasjes, ontsmettingsmiddel etc.), batterijen (AA en AAA), blikopener, waxinelichtjes aansteker/lucifers, zaklamp/knijpkat, ductape, oplader op zonne-energie, powerbank, smeerolie, vuilniszakken, dekens, multitool/basisgereedschap.

Versproducten als brood, vlees, melk en eieren hebben hierin de laagste prioriteit. Mocht de situatie echt schrijnend worden, check sowieso altijd de houdbaarheidsdatum. Een buikgriep of voedselvergiftiging is namelijk geen pretje voor je welzijn en weerstand. Epidemie of niet.

Preventiemaatregelen /ANP

Voorkomen is beter dan genezen

Eva Jinek gaf haar gasten dinsdagavond een elleboog in plaats van een hand na de uitzending. Dit zag er niet heel natuurlijk uit, maar is wel degelijk een serieuze maatregel die ook wordt aanbevolen door de WHO. Handen komen elke dag weer in aanraking met allerlei oppervlaktes en mensen waar ziektekiemen kunnen zitten. Gelukkig beschermt onze huid ons voor de meeste gevaren.

Toch zit hier wel degelijk een risico verborgen. Onbewust zitten mensen tientallen keer per dag aan hun gezicht. Even wrijven in je ogen, een lik aan je vinger om deze pagina om te slaan of sommige gevallen neuspeuteren, kan een virus toegang verschaffen tot je lichaam. Tel voor de aardigheid eens hoe vaak je dit vanuit een automatisme doet of vraag iemand anders om je hierop te wijzen.

Probeer zo min mogelijk aan je gezicht te zitten en en was meermaals per dag je handen minimaal twintig seconden lang met desinfecterende zeep. En verder? Hou minimaal een tot twee meter afstand van mensen die zichtbaar ziek zijn. Is het dragen van een mondkapje nodig? Wel als je professioneel hulpverlener bent of zelf besmet bent en het virus net verder wil verspreiden. In andere situaties heeft het geen meerwaarde en geeft het eerder een vals gevoel van veiligheid. 100 procent bescherming bestaat niet.

Tot slot wil je natuurlijk dat je eigen immuunsysteem in optimale conditie is. Naast het standaardriedeltje van gezond eten, sporten en niet roken, is ook voldoende slaap pakken een cruciaal onderdeel. Zelfs met een uurtje te weinig nachtrust is de kans om verkouden te worden al drie keer groter dan normaal. Terwijl jij op een oor ligt, maakt het lichaam proteïnen aan die ziektekiemen in de kiem smoren.

Kalm aan of alle hens aan dek?

Ook bij het RIVM stromen de vragen binnen. „We krijgen te maken met allerlei verschillende vragen, niet alleen vanuit de pers maar ook vanuit het publiek. Hierbij volgen de publieksvragen de berichtgeving, woensdagochtend kregen we bijvoorbeeld heel veel telefoontjes uit Limburg over de besmetting bij die Duitse meneer,” vertelt Harald Wychgel van het RIVM.

Ook voor overheden en gezondheidsexperts zijn het onzekere tijden. Wat te doen? Het blijft een lastige afweging. Of en hoe de ziekte zal toeslaan is erg onzeker. Minister Bruins sluit niet uit dat er ingrijpende maatregelen in Nederland genomen worden om de epidemie in te dammen.

Het RIVM dat de centrale coördinatie voor zijn rekening neemt in samenwerking met de GGD’s op regionaal niveau staat onder grote druk. Als ze te mild optreden en tientallen mensen raken besmet dan wordt hen nalatigheid verweten. Valt het achteraf ontzettend mee nadat er allerlei ingrijpende maatregelen zijn genomen? Dan maken ze zich ‘schuldig’ aan paniekzaaierij met ‘nepnieuws’.

„Wat voor ons het belangrijkste is, is dat onze berichtgeving zorgvuldig en juist is,” vertelt persvoorlichter Wychgel. „Er is een reële kans dat er in Nederland een soortgelijke situatie voordoet als in het noorden van Italië dus we zijn op onze hoede. SARS-CoV-2 is een nieuw virus waar we nog lang niet alles over weten. De nieuwste ontwikkelingen plaatsen we op onze website. Hiermee begonnen we zes weken geleden al en we vullen hem telkens aan. Ook proberen we met animatiefilmpjes ervoor te zorgen dat informatie beter blijft hangen.”

Hoe het virus binnen twee maanden de wereld over gaat /ANP

Risico's voor risicogroepen

De wereldgezondheidsorganisatie houdt ondanks alle onheilspellende berichten hoop en meent dat de verspreiding nog kan worden ingedamd. WHO-voorzitter Ghebreyesus noemt de situatie zorgelijk, maar benadrukt dat het gevreesde P-woord - pandemie red. - niet op zijn plek is en onnodig angst aanwakkert. De Chinese ambassadeur in Nederland ging nog een stap verder: hij meende dat de epidemie in eigen land al over zijn hoogtepunt heen was.

Toch is er nog veel onduidelijk. Wat we wel weten is dat COVID19 voor de meesten niet dodelijk, maar wel besmettelijk. Zo’n 2 procent van de geïnfecteerden komt te overlijden. De meeste mensen met COVID19 krijgen last van kortademigheid en klachten die lijken op een flinke verkoudheid en in sommige gevallen merkt iemand helemaal niets van het virus.

Indien je onder de vijftig bent en geen chronische ziekte hebt, is de kans dat je de infectie niet na kunt vertellen minder dan een half procent. Bij 80 plussers is dit echter heel anders, uit Chinese cijfers blijkt dat 14,8% van de patiënten binnen deze leeftijdsgroep is bezweken.

Toch kennen we allemaal wel iemand op leeftijd of met een kwakkelende gezondheid in onze omgeving. Voor hen kan zo’n epidemie wel degelijk een groot risico vormen. Een keer extra bellen om te checken of alles in orde is, kan nooit kwaad. En mocht alles in orde zijn? Dan vinden ze het vast niet erg dat je even aan ze denkt.

Het virus is tot dusver opgedoken in 46 landen. In Nederland is tot woensdag 26 februari aan het begin van de avond nog niemand gediagnosticeerd met COVID19. Het RIVM heeft in de voorbije periode meer dan vijftig mensen in Nederland getest op de ziekte. Hier zaten tot dusver geen SARS-CoV2-besmettingen tussen. Voor actuele informatie en veelgestelde vragen wordt de Q&A-pagina van het RIVM meermaals per dag ververst.