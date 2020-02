DWDD stopt: 'De dwarsheid van de redactie maakt het programma sterk'

De Wereld Draait Door stopt. Gister werd officieel bekend dat de publieke omroep op vrijdagavond 27 maart de laatste DWDD-aflevering uitzendt.

Hoewel het bekende praatprogramma eindigt, heeft presentator Matthijs van Nieuwkerk voor drie jaar bijgetekend bij BNNVARA en verdwijnt zijn gezicht niet bij de publieke omroep. Vanaf januari 2021 gaat hij een lange reeks zaterdagavond programma's maken.

Van Nieuwkerk laat in een persbericht weten: „DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen. We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen."

Met rond de miljoen kijkcijfers per dag en maarliefst vijftien seizoenen is De Wereld Draait Door altijd een belangrijke speler in talkshowland geweest. Mede door spraakmakende televisiemomenten, ‘tafelruzie’s’ en persiflages van Koning Willem Alexander in Luckytv. Onder andere de ‘necrofiel-discussie’ tussen Patrica Paay en Theo Maassen, het verhaal van inmiddels overleden voetballer Fernando Ricksen over zijn ziekte ALS en de pruik van Marc-Marie Huijbregts, zijn ondertussen bekende televisiefragmenten.

Programmamaker en schrijver Bert van der Veer zet de 27 maart met een doodskruisje in zijn agenda. „Als trouwe kijker ga ik het missen. We hebben veel talkshows in Nederland, maar DWDD blinkt toch uit in creativiteit. Van boeken panels tot aan muzikale ontdekkingen. Dat vind ik knap en dat ga ik missen.”

Voor entertainmentdeskundige en programmamaker Eric de Munck is de ‘haar-coming-out’ van Marc-Marie Huijbregts een favoriet DWDD-moment. „Dat vond ik heel mooi. In dat fragment zie je echt de vriendschap tussen Van Nieuwkerk en Huijbregts. Van Nieuwkerk is oprecht opgelucht dat Huijbregts zijn verhaal kan delen in die uitzending.” Die vriendschappelijke stemming is volgens De Munck de kracht van De Wereld Draait Door. „Er zaten veel vrienden van Van Nieuwkerk aan tafel. Daar is natuurlijk ook de nodige kritiek op geweest, dat je veel dezelfde gezichten zag. Ondanks dat kreeg je als kijker het gevoel dat je meekeek in een kroeggesprek tussen vrienden. En dat werkt.”

De Jong denkt dat het goed is dat een programma stopt wanneer het nog relevant is. „Dit seizoen hebben de programmamakers nog een aantal prachtige afleveringen gemaakt. Waaronder die met Holocaust-overlevende Selma van Perre. Het is nu een mooi moment om te stoppen.”

De Munck is het met haar eens. „Je moet stoppen op het hoogtepunt. Ik vind het knap dat DWDD het vijftien jaar lang vol kon houden. Zowel qua kijkcijfers als qua niveau.” Daarnaast vindt hij het chique dat Van Nieuwkerk bij de publieke omroep blijft. „Je ziet dat oud-collega’s als Paul de Leeuw en Eva Jinek wel voor de commerciële omroep kiezen. Van Nieuwkerk had dat ook kunnen doen om zo nog goed geld te verdienen. Maar toch doet hij dat niet.” De afgelopen maanden werd er in medialand gespeculeerd over een mogelijke overstap van Van Nieuwkerk een commerciële zender.

Dwarsheid

Volgens De Jong beschikt De Wereld Draait Door over een aantal succesfactoren. „Het programma is altijd actueel en doet er toe. Daarnaast geeft het jonge mensen een kickstart in hun carrière. Het is toch een beetje zo dat als Matthijs je op de kruk zet, dan zal je wel wat zijn.”

Wat maakt DWDD nou juist DWDD? De Jong wijt het aan de dwarsheid van de redactie. „Zelf vond ik het altijd erg sterk als de redactie gewoon deed waar ze zin in hadden. Bijvoorbeeld door een heel seizoen Willem Wilmink terug te laten komen. Niet omdat het een kijkcijferhit is, maar gewoon omdat de redactie vond dat het publiek dat moest kennen.”

Van der Veer ziet Van Nieuwkerk als de drijvende motor achter het succes van het praatprogramma. „Zijn enthousiasme en snelheid zijn belangrijke factoren. Daarnaast durft het programma ieder onderwerp aan te snijden. Daarin wisselen ze zware en lichte onderwerpen op de juiste manier met elkaar af."

Nieuw format

Welk nieuw programma het gat van De Wereld Draait Door gaat vullen, wordt nog ontwikkeld door BNNVARA. Volgens De Jong zouden Nadia Moussaid of Winfried Baijens goede opvolgers van Van Nieuwkerk kunnen zijn. „Maar dan wel voor een nieuw programmaformat. De Wereld Draait Door is teveel verweven met Matthijs van Nieuwkerk.” Entertainmentdeskundige De Munck beaamt dit. „Er bestaat geen DWDD zonder Van Nieuwkerk. Ik hoop dat hij iets gaat doen wat dichtbij hem staat. Wellicht iets met typetjes, zoals Kopspijkers. Zodat we hem als tv-maker nog niet verliezen.”

Van der Veer ziet Van Nieuwkerk het liefst op zaterdagavond rond een uur of tien terug op de buis. „En dan een lekker lang programma van anderhalf uur. Waarbij hij de goede dingen van DWDD meeneemt en misschien langere gesprekken voert. Daar verheug ik me dan weer wel op.”