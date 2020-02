Duur IT-project Defensie lijkt te mislukken

Een nieuw IT-project van Defensie lijkt een stuk duurder uit te pakken dan gepland. De ontwikkeling van het cruciale informatiesysteem is op een dood spoor beland.

Technologiebedrijf IBM heeft gedreigd honderden miljoenen euro’s aan gemaakte kosten op het ministerie te verhalen, vanwege de problemen en vertraging bij de aanbesteding van dit project. De krijgsmacht moet zo nog langer wachten op deze noodzakelijke vernieuwing, het ‘wapen van de toekomst’.

Getouwtrek

Dat blijkt uit interne documentatie in handen van Trouw, Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, De Groene Amsterdammer en EenVandaag. De aanbesteding is verzand in getouwtrek tussen Defensie en de enige overgebleven deelnemer in de race om het contract: een consortium geleid door het Amerikaanse IBM en het Franse Atos.

Defensie wil een ‘informatiegestuurde organisatie’ worden. In een moderne oorlog is het snel delen en duiden van enorme hoeveelheden data steeds belangrijker. Vooralsnog ontbreekt het Defensie aan een ‘digitale snelweg’, een ruggengraat die deze uitwisseling van informatie in de hele organisatie mogelijk maakt.