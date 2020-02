Droom of nachtmerrie? Alcohol stroomt uit kranen in India

Gratis en onbeperkt alcohol, vers uit de kraan. Het klinkt misschien ideaal, maar in werkelijkheid blijkt het allesbehalve fijn. Het overkwam inwoners in het zuiden van India: er stroomde een mix van bier, brandy en rum uit hun kranen.

Het bleek een foutje van de lokale overheid.

Bruine vloeistof

Inwoners van appartementen in het district Thrissur, in de deelstaat Kerala in het zuiden van India, kregen afgelopen week een vreemde verrassing. In plaats van water, stroomde er een stinkende bruine vloeistof uit hun kranen. Nadat de politie op de hoogte was gebracht, bleek dat het water per ongeluk door lokale ambtenaren was vervuild met alcohol.

Drinkwater

Kerala schijnt de hoogste alcoholconsumptie in het land te hebben. De overheid had een tijdje eerder 6.000 liter alcohol in beslag genomen, waarna de politie deze ergens moest zien te bewaren. De uitgekozen plek bleek echter niet een hele slimme: dicht bij de waterput van het dorp werd de grote hoeveelheid alcohol begraven.

De drank was vervolgens door de bodem gelopen en kwam terecht in het waterreservoir van de lokale bevolking, dat door achttien appartementen wordt gebruikt voor drinkwater.

De stank van de vloeistof zorgde er overigens voor dat niemand het vervuilde water heeft gedronken. Maar naast dat er geen drinkwater meer beschikbaar is voor de bewoners, kunnen de mensen zich ook niet wassen.

In shock

„We waren in shock. De kinderen kunnen niet naar school en hun ouders konden zelfs niet naar hun werk”, zei Joshy Malyiekkal, de eigenaar van het appartementencomplex, tegen de BBC.

De ambtenaren hebben ondertussen hun excuses aangeboden en zijn de waterput gaan leegpompen. Dat zal wel minstens een maand duren, waardoor de bevolking voor water afhankelijk is van de overheid. „Ze geven ons ongeveer 5.000 liter water per dag. Maar dat is niet genoeg voor alle families in het gebouw”, constateert Malyiekkal.