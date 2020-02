Drie Nederlanders op corona-cruiseschip: 'Paniek neemt toe'

Ook drie Nederlanders op het ‘besmette cruiseschip’ dat sinds maandag in quarantaine is.

Op cruiseschip Diamond Princess in Japan waarop in elk geval tien van de ongeveer 3700 passagiers besmet zijn geraakt met het coronavirus, zitten ook drie Nederlanders, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagochtend. De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met het drietal. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlanders zijn besmet met het virus.

'Klotesituatie'

Gevreesd wordt wel dat het aantal besmette cruisegangers snel verder zal stijgen, en die indruk hebben ook twee Nederlanders die aan boord van de ’besmette cruise’ zijn. „De paniek neemt behoorlijk toe!”, melden onze landgenoten die anoniem willen blijven, vanaf het schip aan De Telegraaf. „We zijn op open zee en mogen onze cabine niet verlaten, voor de duur van twee weken. Er wordt weinig informatie gegeven. Wel krijgen we eten bezorgd, maar al met al is het een klotesituatie.”

Passagiers die symptomen van het virus hebben, moeten een test ondergaan. Van ruim dertig tests is het resultaat binnen en tien waren er positief, heeft de Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato laten weten.

Ook de vrouw van de Nederlander is inmiddels getest om te zien of zij is getroffen door het virus dat in de Chinese stad Wuhan is ontstaan. „Ze moest zich afgelopen nacht twee dekken lager melden bij een Japanse arts van de gezondheidsautoriteiten. Ze wilden weten waarom ze een pijnstillend medicijn gebruikt. We moesten ook meteen een formulier invullen. Het is een heel vervelende situatie, ook omdat de medicijnen die we gebruiken op raken. Via de Nederlandse ambassade en onze verzekering proberen we aan nieuwe te komen.”