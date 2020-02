Donderdag mogelijk eerste sneeuwvlokken

Het weer is deze week onstuimig, met een mogelijke derde storm: Dennis. Donderdag kunnen we ook natte sneeuw verwachten.

We hadden geen witte kerst of jaarwisseling, maar mogelijk krijgen we wel een witte pre-Valentijn. It's something.

Tijdelijk wit

Donderdag trekt vanuit het zuidwesten een neerslaggebied het land in, waarbij naast regen ook sneeuw kan voorkomen, schrijft Weeronline. Vooral in het midden, oosten en noordoosten van het land kunnen vlokken vallen. Er viel deze winter alleen wat sneeuw in Limburg en Groningen en donderdag zouden er dan ook meer sneeuwvlokken vallen dan in de hele winter bij elkaar.

De sneeuw blijft liggen als het vriest. Dat is donderdag niet het geval, het wordt dan een paar graden boven nul, maar door de smeltende sneeuw daalt de temperatuur. Zolang er sneeuw op de grond blijft vallen, zal dit blijven liggen volgens de weerdienst.

De kans op een wit pak is het grootst in de hogere gebieden zoals de Veluwe en Sallandse heuvelrug. Ook op het gras en op auto’s kan de sneeuw goed blijven liggen. Door de neerslag kan het glad worden op wegen.