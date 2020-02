Dit is de leukste 'taalvout' van 2019

Het coronavirus heeft woensdag in een dag tijd 242 mensenlevens gekost in Hubei. Ook het aantal nieuwe gevallen is explosief gestegen.

Bij 14.840 mensen werd het virus vastgesteld, volgens lokale autoriteiten uit China. Dat aantal zou zo hoog zijn omdat er een nieuwe methode gebruikt wordt in de provincie om te kijken of het virus aanwezig is. De besmetting wordt in de provincie niet meer pas vastgesteld als er een positieve uitslag is, maar al op basis van ernstige symptonen.

Bijna 60.000