Disney start met productie vervolg Aladdin liveactionfilm

Aladdinfans opgelet! Disney is druk met de productie van een tweede liveactionfilm. Er zouden twee schrijvers zijn aangenomen.

De productenten van de eerste liveactionfilm, die uitkwam in 2019 en een enorme hit werd, gaan ook het tweede deel vervolgen. Dat schrijft Variety.

Nederlandse Jafar

John Gating (Flight) en Andrea Berloff (Straight Outta Compton) gaan het script schrijven. Dat gaat een heel nieuw verhaal vertellen en gaat niet door op het einde van de tweede animatiefilm over Aladdin uit de jaren negentig. Of Guy Ritchie ook het tweede deel gaat regisseren, is nog niet bekend.

Marwan Kenzari speelde Jafar in het eerste deel. /ANP

Mena Massoud zal waarschijnlijk weer Aladdin spelen, Naomi Scott en Will Smith net als in deel 1 Yasmin en de Geest. Jafar werd in het eerste deel gespeeld door de Nederlandse acteur Marwan Kenzari. Hij speelde eerder onder meer Luca de Keyzer in Flikken Maastricht, Daan in de film Hartenstraat en de met tbs-veroordeelde Idris in Halina Reijns Instinct. Zijn rol als Jafar betekende zijn internationale doorbraak. Het is nog niet bekend of hij deze rol weer gaat spelen.